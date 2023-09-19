عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

استكمالاً لرؤية مصر 2030 ..

حزب مصر بلدي يعلن دعم ترشيح السيسي لفترة رئاسية جديدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعلن حزب مصر بلدي بقيادة اللواء سيف الإسلام عبد الباري رئيس الحزب ونواب رئيس الحزب،  وأعضاء الهيئة العليا للحزب وأمناء المحافظات دعمهم الكامل واصطفافهم خلف القيادة السياسية، وتأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة ، لاستكمال رؤية مصر 2030 وحفاظًا علي ما حققته القيادة السياسية علي مدار ١٠ سنوات من إنجازات في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومن بنية تحتية كان لها الأثر البالغ في حياه المواطنين.


وأكد الحزب خلال بيان صدر له اليوم الثلاثاء: أن ذلك جاء انطلاقًا من المسئولية الوطنية التي تقع على عاتقنا كحزب سياسي يدرك خطورة المرحلة الراهنة في ظل التحديات التي يمر بها العالم من الأزمة الاقتصادية وغيرها من التحديات التي تفرض علينا الحفاظ علي المكتبات التي حققتها الدولة المصرية علي مدار الـ١٠ سنوات الماضية في كافة قطاعات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ توليه المسئولية.

 

لايفوتك||

 

txt

قيادات حزبية تتحدث عن خطة دعم السيسي في انتخابات الرئاسة .. لا تضييقات أمنية في العمل السياسي

txt

حزب السادات الديمقراطى يعلن دعم الرئيس السيسى فى الانتخابات


وأكد حزب مصر بلدي في بيانه دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلان ترشحه لفترة رئاسية جديدة مع دعم الحزب الكامل له خلال الفترة المقبلة ولدعم مسيرة التنمية والإنجازات ودعوة كافة أطياف الشعب المصري المحب لوطنه وقيادته السياسية لاستكمال مسيرة العمل والتنمية وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

حزب مصر بلدي سيف الإسلام عبد الباري عبدالفتاح السيسي السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة| شعبة الخضراوات تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. الخير خلال أيام

بعد كارثة دانيال.. عاصفة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

14 درجة دفعة واحدة| الصيف يستعد للرحيل خلال ساعات.. والأرصاد تفجر مفاجأة

3 تحركات جديدة لحل أزمة أسعار السجائر رسميا في 48 ساعة | اعرف العلبة هتبقى بكام

مفأجاة عن سكانه.. قصة المنزل المعجزة الناجي من فيضانات درنة

الحق بيع.. أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21 مفاجئة

رسميا.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات| التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

خمسون جنيها بلاستيكية| ما حقيقة الصور المتداولة للعملة الأحدث في مصر؟

ترشيحاتنا

قيس سعيد: تسمية الإعصار دانيال دليل على تغلغل الصهيونية

مصر تشارك في عمليات انتشال الجثث وتقديم الدعم للمناطق المتضررة في ليبيا

النائب العام المستشار محمد شوقي يبدأ مهام منصبه

كيفية السجود الصحيحة.. احذر إذا لم تلمس 7 أعضاء الأرض فالصلاة باطلة

البيئة تسمح بصيد السمان البري والشرشير الصيفي في 8 محافظات

رئيس تونس يثير الجدل حول اسم إعصار دانيا.. دليل تغلغل الصهيوينة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفأجاة عن سكانه.. قصة المنزل المعجزة الناجي من فيضانات درنة

بعد العاصفة دانيال..إنقاذ شقيقتين بقيتا أكثر من أسبوع تحت أنقاض درنة..فيديو

4 علامات تؤكد نقص فيتامين د عند الرضع.. رقم 2 أخطرها

أرخص سكين كير .. يوحد لون البشرة ويحفز الكولاجين ويعالج الحبوب

فيديو

تفاصيل الانتخابات الرئاسية | الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا

مفاجأة حول عاصفة التنين | الأرصاد تكشف حقيقتها وتفاصيلها

زيادة المعاشات 1200 جنيه لهذه الفئات | التفاصيل كاملة

ما حقيقة طرح 50 جنيهًا بلاستيكية | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ