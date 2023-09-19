حزب مصر بلدي يعلن دعم ترشيح السيسي لفترة رئاسية جديدة

استكمالاً لرؤية مصر 2030 ..

أعلن حزب مصر بلدي بقيادة اللواء سيف الإسلام عبد الباري رئيس الحزب ونواب رئيس الحزب، وأعضاء الهيئة العليا للحزب وأمناء المحافظات دعمهم الكامل واصطفافهم خلف القيادة السياسية، وتأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة ، لاستكمال رؤية مصر 2030 وحفاظًا علي ما حققته القيادة السياسية علي مدار ١٠ سنوات من إنجازات في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومن بنية تحتية كان لها الأثر البالغ في حياه المواطنين.



وأكد الحزب خلال بيان صدر له اليوم الثلاثاء: أن ذلك جاء انطلاقًا من المسئولية الوطنية التي تقع على عاتقنا كحزب سياسي يدرك خطورة المرحلة الراهنة في ظل التحديات التي يمر بها العالم من الأزمة الاقتصادية وغيرها من التحديات التي تفرض علينا الحفاظ علي المكتبات التي حققتها الدولة المصرية علي مدار الـ١٠ سنوات الماضية في كافة قطاعات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ توليه المسئولية.

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وأكد حزب مصر بلدي في بيانه دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلان ترشحه لفترة رئاسية جديدة مع دعم الحزب الكامل له خلال الفترة المقبلة ولدعم مسيرة التنمية والإنجازات ودعوة كافة أطياف الشعب المصري المحب لوطنه وقيادته السياسية لاستكمال مسيرة العمل والتنمية وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.