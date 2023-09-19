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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب السادات الديمقراطى يعلن دعم الرئيس السيسى فى الانتخابات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعلن حزب السادات الديمقراطي، برئاسة الدكتور عفت السادات، تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، في انتخابات الرئاسة المقبلة،  واعتبار الرئيس عبد الفتاح السيسى، مرشح الحزب الرئاسى إيمانا من الحزب بجهوده على كافة الأصعدة دوليًا وإقليميًا ومحليًا، وتحقيق مشروعات قومية وغيرها من مسارات تتوافق تماما مع برنامج الحزب العام الذى وضع منذ تأسيسه.

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«الاتحاد»: مبادئ الحوار الوطني حول انتخابات الرئاسة تتفق مع مطالب القوى السياسية الوطنية

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رئيس حزب المصريين الأحرار لـ صدى البلد: نرشح السيسى في انتخابات الرئاسة لمواصلة التنمية .. ودمج الوزارات وتغير سياسية الحكومة أبرز مطالبنا وهناك حملة لتفتيت مصر ولن نسمح بالتطاول

وقال النائب الدكتور عفت السادات رئيس الحزب في بيان اليوم، حزب السادات الديمقراطي لن يدخر جهدا فى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل السُبل على الصعيدين الداخلى والدولى، مشيرا إلي أن حزب السادات الديمقراطي، سيشكل لجنة مسئولة عن انتخابات الرئاسة تتكون من أمانات الحزب في المحافظات والإعلام بجانب اللجنة الشبابية، وستكون هذه اللجنة مسئولة عن متابعة سير العملية الانتخابية عن كثب بجانب ذلك تنظيم حملات توعوية بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية.

 

حزب السادات الديمقراطى إنتخابات الرئاسة المقبلة عفت السادات السيسي عبد الفتاح السيسي

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