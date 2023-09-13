رئيس حزب المصريين الأحرار لـ صدى البلد: نرشح السيسى في انتخابات الرئاسة لمواصلة التنمية .. ودمج الوزارات وتغير سياسية الحكومة أبرز مطالبنا وهناك حملة لتفتيت مصر ولن نسمح بالتطاول

الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار لـ صدى البلد:

نسعي جمع توكيلات المواطنين لدعم السيسى فى الانتخابات

نطالب بوجود وزير اقتصادي عقب الفوز فى الانتخابات الرئاسية

ضرورة أستكمال الرئيس السيسى قيادة البلاد خلال فترة رئاسية جديدة

الرئيس السيسى مصرى من الطراز الاول و يعلم مشاكل مصر وحلولها

فتح الأبواب للشعب المصرى للإنضمام لحملة ترشح الرئيس

أعددنا دورات تدريبية لأعضاء الحملة للتعامل مع المواطنين فى الانتخابات الرئاسية

الحجة بالحجة شعار حزب المصريين الاحرار فى الرد على مشككين في انجازات الرئيس

ليس لهدنا مطالب شخصية وهدفنا الحفاظ على كيان مصر

دمج الوزارات وتغير سياسية الحكومة أبرز مطالب حزب المصريين الأحرار

نطالب بإجراء إعادة كاملة للتشريعات والقوانين الخاصة بالشأن الاقتصادي

نطالب إعداد دراما تعيد الأسرة المصرية لسابق عهدها

حسم حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل موقفه من السباق الرئاسى، من يوم 3 يوليو الماضى بتأييد ترشح الرئيس السيسى في انتخابات الرئاسة 2024، لأسباب متعددة أبرزها مواصلة مسيرة البناء والتنمية التي طالت جميع المحافظات وأغلب المجالات فضلا عن توافق أهداف الحزب مع خطة الرئيس السيسى التى تم تنفيذها على أرض الواقع.

وفي هذا الصدد أجرى موقع صدى البلد حوارا صحفيا مع الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار لتوضيح تفاصيل الحملة الانتخابية لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسة والاسباب بالتفصيل التى دفعت الحزب لهذا الامر وأبرز المطالب عقب الفوز فى الانتخابات بالاضافة الى رسالة الحزب للشعب المصرى بشأن الإنتخابات والشائعات.

لماذا أعلن حزب المصريين الأحرار دعمه للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024؟



الحزب ليس فقط قام بدعم الرئيس في الانتخابات ولكن الرئيس السيسي هو مرشح حزب المصريين الأحرار في انتخابات الرئاسة 2024، وتم إعلان ذلك من يوم 3 يوليو، وهناك 3 أسباب دفعت الحزب لهذا القرار وهي كالآتي :

أولا مبادئ وأهداف الحزب، حيث أن مطالب حزب المصريين الأحرار وأهدافه تتوافق مع خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تم تنفيذها برغم أن الحزب كان يعتقد أن هذه الاهداف سوف يتم تنفيذها خلال 30 عاما ولكن الرئيس السيسى قام بتنفيذها خلال 10 اعوام فقط فى ظل الظروف الاقتصادية وأزمة كورونا وغيرها من الازمات العالمية التى انعكست على جميع الدول وعلي رأسهم مصر وذلك يؤكد على أهمية وضرورة أستكمال الرئيس عبد الفتاح السيسى قيادة البلاد خلال فترة رئاسية جديدة.



والسبب الأخر، السيرة الذاتية التي تعرف تكوينه وشخصيته وهويته وعندما نبحث في شخصية وسيرة الذاتية للرئيس عبد الفتاح السيسي نجد أن جميع وعوده في البرنامج الانتخابي الخاص به تم تنفيذها على أرض الواقع.



والجزء الآخر مقومات الشخصية، فالرئيس عبد الفتاح السيسي كانت نشأته في حي الجمالية فهو حي شعبي من الطراز الأول فالحي يجمع جميع الديانات السماوية وهذه وضعت لمسة على شخصية الرئيس والبعد الإنساني له فهو يحترم جميع الأديان السماوية ويقدرها وذلك واضح جدا من خلال قراراته التي ظهرت خلال الفترة الماضية للنور بشأن الكنيسة، والجزء الآخر وهي العائلة والحقيقة أن الرئيس السيسي له عائلة كبيرة جدا وسمعة كبيرة في عالم التجارة والاقتصاد والحقيقة أن العائلة تؤثر بقوى على النشء فالرئيس يعلم جيدا النواحي الاقتصادية وبمعنى آخر شعبيا نستطيع القول إنه "ابن ناس"



السبب الثالث: الرئيس عبد الفتاح السيسي مارس الانضباط بكل صوره فهو رجل ملتزم جدا والكلية الحربية هي مصنع الرجال، بالإضافة إلى كون الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مدير للمخابرات الحربية أذن فهو رجل معلومات ومن يتبوأ قيادة مصر يجيب أن يكون لديه كافة المعلومات الكاملة فلا يستطيع أي شخص أن يتخذ قرار معين إلا وينبغي ان يكون لديه معلومة صحيحة.



والرئيس عبد الفتاح السيسي في أحد خطاباته تقريبا فى2016 أكد أنه يعلم مشاكل مصر الحقيقية وحلولها مثلا ما يعرف يديه فهذه المقومات الكبيرة في شخصية الرئيس السيسي بالإضافة إلى الاستجابة السريعة في 30/6 لرغبة الشعب في ثورة 30/6 نزوله وهو يضع روحه على كفه فهو رجل وطني من الطراز الأول فهو في ذلك الوقت كان لا يبحث عن منصب أو أي شيء ألا استقرار مصر وهو وزير دفاع برغم الصعوبات التي كانت تواجه مصر وقتها من خطورة جماعة الإخوان الإرهابية وتغلغلهم في شبه جزيرة سيناء بالمليشيات والتسليح فالرئيس السيسي شاهد وعاصر هذه الأحداث، فتكوين شخصية الرئيس السيسي تؤكد أنه مصري من الطراز الأول لا يبتغي إلا استقرار مصر جميع هذه المقومات دفعت الحزب للتأكيد للجميع بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو مرشح حزب المصريين الأحرار.



والسبب الآخر، أن هناك مؤامرات عديدة وحملة مسعورة هدفها تفتيت مصر ولم نر في أي دولة رئيس جمهورية يتعرض لمثل هذه الحملة والمؤامرة الشعواء في شخص الرئيس وعائلته فالحملة هدفها اغتيال الرئيس معنويا هذا هو هدف أهل الشر فهم ينظرون إلى مصر على أنها حفنة تراب عفنة ومصر بلا الرئيس السيسي يعرضها للخطر شديدا، وهناك حروب خارجية ممنهجة وطابور خامس وكل هذه المؤامرات التي تستهدف تهديد استقرار مصر تجعلنا نتأكد وندعم الرئيس السيسي بقوة في الانتخابات الرئاسية.



ما هي تحركات حزب المصريين الأحرار لدعم ترشيح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية؟



حزب المصريين الأحرار قام بالإعلان عن حملة ترشح الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة منذ فترة كبيرة، الجزء الأول في الحملة المرحلة التمهيدية فالهيئة العليا للانتخابات لم تعلن عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية حتى الآن ولم يقم الرئيس السيسي بالإعلان عن الترشح أيضا فالمرحلة التمهيدية قمنا فيها بالإعلان عن أن الرئيس السيسي هو مرشح الحزب بالإضافة إلى عمل حملة دعائية عن طريق توزيع بانرات مضيئة في أغلب محافظات الجمهورية لها وجاهة معينة ثم قمنا بتكوين الحملة التي ستكون حزبية شعبية والمقصود بها هو فتح باب الحملة للشعب المصري باكملة للإنضمام لحملة ترشح الرئيس فى انتخابات الرئاسية.



وبعد ذلك قمنا بإعدام دورات تدريبية لأعضاء الحملة لكون الحزب قام بتقسيمهم جزءا لوجستيا وجزءا آخر سيقوم بمتابعة الانتخابات في اللجان بالداخل والخارج وسيتم تدريبه على كيفية تحمل الضغوط وفن الإقناع والتعامل مع المواطنين، وجزء آخر من الحملة يقوم برصد الشائعات والحملات الممنهجة على الرئيس وبعد فتح باب الترشح سوف نقوم بالرد على جميع المشككين سواء من المرشحين أو غيرهم الحجة بالحجة عن طريق دعوة الذي يدعي أنه يفهم ولديه خبرة في الاقتصاد وناتئ بخبير اقتصادي من الحزب لعقد مناظرة بينهم أمام الجميع سواء عن طريق القنوات الفضائية أو غيرها ولن نسمع بالتطاول على رموز ورؤساء مصر وهذا هو الجزء الأول من الحملة.



بعد إعلان الرئيس السيسي الترشح لإنتخابات الرئاسة سوف يتم البدء في الجزء الثاني من الحملة وهو جمع التوكيلات من المواطنين لدعم الرئيس السيسي من أجل استكمال إنجازاته ومشروعاته القومية بالبلاد وبعد ذلك سيتم تقديمها للمستشار القانوني للرئيس.



ما هي مطالبكم من الرئيس السيسي خلال ولايته الجديدة حال فوزه في الانتخابات الرئاسية القادمة؟



نحن مطلبنا الرئيسي هو الحفاظ على كيان مصر ووضع الدولة خلال الـ 6 سنوات القادمة في أيد أمينة وبعد تنفيذ الأهداف الخاصة بالحزب في عشر سنوات فقط نستطيع القول إن الدولة المصرية تسير في الطريق الصحيح، وحزب المصريين الأحرار مستمر وباق بعد فوز الرئيس وأي تكليف من الدولة أو المواطنين سوف نلتزم به ونؤكد أن حزب المصريين الأحرار ليس له مطالب شخصية.



هل هناك ملاحظات ومطالبات أخرى للحزب في سياسية الحكومة؟

الدكتور عصام خليل مع الصحفى حسن رضوان





نعم، نرغب في تغير الحكومة رؤية جديدة ولكن ليس تغير أشخاص بل هو تغير سياسات ونؤكد على أهمية وجود وزير للاقتصاد وبعض الوزارات نرغب أن يتم دمجها بأخرى مثل دمج وزارة الزراعة والري لتصبح الزراعة والري ويتفرع منها مساعد لوزير الزراعة وآخر للري لتفعيل دورها بشكل أقوي وتحقيق التعاون والتنسيق.



ونأمل في المرحلة المقبلة إجراء إعادة كاملة للتشريعات والقوانين وبالتحديد في الجزء الاقتصادي لضمان شعور المواطن بالإنجازات الاقتصادية التي تمت خلال الآونة الأخيرة.



فجميع القوانين الاقتصادية بما فيها التعليم والصحة تخضع للنظم الاشتراكية البحتة وبعد ذلك جاءت مرحلة الرئيس الراحل أنور السادات التى قامت بتحويل مصر إلى الرأسمالية فلقوانين الاشتراكية تم تعديلها لرأسمالية في مجال الاقتصادي فأصبح هناك خلط بين ذلك والذي، وفي عصر الرئيس مبارك أصبحت الأمور في ركود تام جدا فالذى كان فعالا أصبح غير فعال وذلك كان سببا في تغيرات 2011.



ويري حزب المصريين الأحرار أن هذه القوانين الكثيرة المتشعبة هي أكبر عائق للتنمية ونحتاج إلى قوانين بسيطة في مجال الاستثمار والقضاء وقانون الأحوال الشخصية أبرزها بالوصايا والولاية والرؤية يجب وضع حلول لها لتسريع البت في هذه القضايا وهذا مثال مجتمعي.



أما المثال الاقتصادي أو الصناعي عندما ترغب في إنشاء مصنع تجد أن هناك عددا كبيرا من الهيئات التي ينبغي أخذ موافقات منها مما يجعل هناك عزوف من المستثمرين ونأمل أن سياسة وزارة المالية تركز على دمج القطاع غير رسمي ونأمل أيضا فتح الباب للاستثمار الخاص والقطاع الخاص في مجال الصحة والتعليم لأن الدولة مع الزيادة السكانية الكبيرة هناك زيادة فى نسب السكان منذ تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد من 2014 إلى اليوم، وصل لـ 22 مليون نسبة تقريبا وحسب التوقعات في 2050 مصر توصل لـ 190 مليون نسبة أي سوف تزيد حوالي 47 مليون نسبة وذلك العدد يعادل عدد سكان أسبانيا وهذه أجزاء من الأمور التي نرغب في تغيرها داخل مصر.



فيجب أن يكون هناك استثمارات في الصحة من القطاع الخاص لمواجهة الزيادات السكانية الكبرى ولتخفيف الأعباء على الدولة بإنشاء مستشفيات ومدارس جديدة في الصحة فيجب إعطاء حوافز اقتصادية للمستثمرين لإنشاء هذه المستشفيات والمدارس عن طريق إعطاء إعفاءات من الضرائب10 سنوات أو 5 سنوات وفي المقابل ستكون أسعار الخدمات يكون لها سقف.



ويجب أيضا إعداد دراما تعيد الأسرة المصرية لسابق عهدها حول كيفية احترام الصغير للكبير والكبير كيف يحتوي الصغير وينبغي أن يكون هناك دراما وطنية أيضا على غرار رأفت الهجان والاختيار وفيلم الممر وذلك لقي إقبالا كبيرا من المواطنين بالإضافة إلى أهمية وجود دراما دينية لتصحيح المفهوم وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الأديان كما دعا الرئيس السيسي لتجديد الخطاب الديني وذلك ما نأمله.



كيف ترى إعلان عدد من رؤساء الأحزاب الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة؟

الدكتور عصام خليل مع الصحفى حسن رضوان





حق مشروع لأي أحد يعلن الترشح في الانتخابات الرئاسية أي حزب يدفع برئيسه للانتخابات وذلك طبقا للدستور وقانون الأحزاب السياسية وذلك يؤكد أن هناك مناخا ديمقراطيا جيدا في مصر يسمح بذلك.

في النهاية ما هي الرسالة التي توجهها للشعب المصري بشأن الانتخابات الرئاسية القادمة؟

حافظوا حافظوا على بلادكم... لازم نكون على وعي تام بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو صمام الأمام الوحيد للدولة المصرية في ال 6 سنوات القادمة ومعظم المشاكل والأزمات الاقتصادية بمجرد إعلان الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس السيسي في يناير المقبل معظمها هذه الأزمات سوف تخف أثارها إلى حد كبير جدا وذلك معلومات مؤكدة وعن ثقة كبيرة لما يتم من صنع الأزمات وتأجيجها لزعزعة الثقة في الرئيس السيسي بين المواطنين وبمجرد الفوز سوف تتلاشى.

خلي بالكم يا مصريين هناك مخطط لزرع فتن داخل مصر طائفية لزعزعة الاستقرار في المرحلة المقبلة فالمرحلة المقبلة سوف تكون صعبة جدا وسوف تتضمن مؤامرات كثيرة وينبغي أن نضع أيدينا في أيدي بعض للصمود ونشكركم جدا.

الدكتور عصام خليل مع الصحفى حسن رضوان



الدكتور عصام خليل مع الصحفى حسن رضوان



الدكتور عصام خليل مع الصحفى حسن رضوان

