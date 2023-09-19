الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة الإمارات

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارة دولة الإمارات واللقاء مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



صرح بذلك المستشار دكتور احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وجاء ذلك في نبأ عاجل أفادت به فضائية اكسترا نيوز.

