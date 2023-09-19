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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

2 مليون معاك..نقابة النقل البري تعلن تأيد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

السيسي
السيسي

أكد أشرف الدوكار رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، أن نؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا أننا أكثر ناس عرفين إنجازات السيسي في قطاع الطرق.

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العاملين بالغزل والنسيج: مليون و250 ألف عضو يؤيدون السيسي عن قناعة


وأضاف أشرف الدوكار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأمن والأمان نعمة كبيرة عادت لنا في عهد الرئيس السيسي، متابعا أن 
عدد الأعضاء أكثر من ٢ مليون عضو يؤيدون الرئيس السيسي.
وأشار أشرف الدوكار رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، إلى أن الرئيس السيسي نفذ بنية تحتية مشروعات طرق على أعلى مستوى وفي مختلف المجالات، مستدركا أن الدولة المصرية تتقدم للأمام في ظل عهد السيسي.

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العاملون بالغزل والنسيج: مليون و250 ألف عضو يؤيدون الرئيس السيسي عن قناعة

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