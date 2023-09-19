2 مليون معاك..نقابة النقل البري تعلن تأيد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

أكد أشرف الدوكار رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، أن نؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا أننا أكثر ناس عرفين إنجازات السيسي في قطاع الطرق.



وأضاف أشرف الدوكار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأمن والأمان نعمة كبيرة عادت لنا في عهد الرئيس السيسي، متابعا أن

عدد الأعضاء أكثر من ٢ مليون عضو يؤيدون الرئيس السيسي.

وأشار أشرف الدوكار رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، إلى أن الرئيس السيسي نفذ بنية تحتية مشروعات طرق على أعلى مستوى وفي مختلف المجالات، مستدركا أن الدولة المصرية تتقدم للأمام في ظل عهد السيسي.