العاملون بالغزل والنسيج: مليون و250 ألف عضو يؤيدون الرئيس السيسي عن قناعة

كشف عبدالفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، تفاصيل إعلان النقابة تأيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، مشيرا إلى أن كل أعضاء النقابة خلف الرئيس السيسي.



وأضاف عبدالفتاح إبراهيم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء: "الجميع يرى ما فعله السيسي الفترة الأخيرة، والتحول الكبير في البنية التحتية، وتطور كبير في المشروعات العملاقة مشروعات الزراعية واستصلاح الأراضي".

وتابع رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، أن عدد أعضاء النقابة يصل إلى ميلون وربع المليون عضو على مستوى الجمهورية، موجودون في 20 محافظة، ونؤيد السيسي عن قناعة، ونحمد ربنا على الأمن والأمان الذي نعيش فيه.