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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تفاصيل ظهور مركز البحث والإنقاذ المصري SAR بليبيا.. مستشار عسكري يوضح

الجيش
الجيش

كشف اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، تفاصيل جهود الجيش المصري في التعامل مع الكارثة في درنة في ليبيا، مشيرا إلى أن القوات المسلحة لديها معلومات دقيقة عن الضحايا المصريين الذين فقدوا حياتهم جراء العاصفة دانيال. 

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هشام الحلبي: الجيش المصري يقوم بأكبر عملية بحث وإنقاذ وإخلاء خارج الحدود

وأكد هشام الحلبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن القوات المسلحة لديها القدرة على النقل الاستراتيجي على أعلى مستوى، منوهَا إلى أن القوات المسلحة نفذت عمليات نقل استراتيجي لمعدات ثقيلة من مصر إلى ليبيا بسرعة قياسية.

 

وتابع اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن العملية التي تقوم بها القوات المسلحة في ليبيا معقدة للغاية، مؤكدًا أن القوات المسلحة فخر لكل المصريين لما نظرا لما تقوم به في الوقت الحالي.

 

وأشار اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، الي أن هناك أماكن وعرة يصعب للطائرات أن تهبط بها، لذا يتم تنزيل ونش من الطائرة وبه شخص مدرب يقوم بإنقاذ الشخص المتواجد في هذه المنطقة، منوهًا إلى أن هذه الطائرات بها خدمات طبية على أعلى مستوى لعلاج الشخص الذي تم إنقاذه.

 

واكمل اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أنه لأول مرة يحدث إعصار في المنطقة، ولكن عندما تحدث أعاصير في أمريكا والغرب يتم إخلاء المدن لعدم القدرة على مواجهتها، وما حدث في ليبيا أمر صعب.

وأكمل: فرقة البحث والإنقاذ مركز تابع للقوات المسلحة تم إنشاؤها وهي مدربة على أعلى مستوى، وتقدم خدمة الدعم لكل المصريين وغير المصريين، كما أن القوات المسلحة تقدم جميع الخدمات دون أي مقابل، مؤكدًا أن العملية التي تقوم بها مصر في المغرب وليبيا ناحجة وتدرس. 

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