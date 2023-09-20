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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| هاني الناظر يفجر مفاجأة بشأن تناول كوب شاي يوميا.. شاهيناز تثير الجدل بهذه الإطلالة

هاني الناظر
هاني الناظر

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

هاني الناظر يفجر مفاجأة عند تناول كوب شاي يوميا في هذا التوقيت| تفاصيل

كشف الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث، عن فوائد لا يعرفها الكثير من الأشخاص حول تناول  كوب من الشاي صباحا يوميا.

تحذير عاجل| علامات تشير إلى ضرورة الذهاب إلى طبيب القلب

أمراض القلب تقتل ما يقرب من 18 مليون شخص كل عام، ويقول خبراء الصحة إنه كان من الممكن تجنب العديد من الوفيات لو كان هناك تدخل طبي في الوقت المناسب، في كثير من الأحيان، يخطئ الأشخاص في تشخيص علامات مشاكل القلب ويمنحون المرض وقتًا كافيًا للتطور، من أجل تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب الخطيرة، من المهم تحديد العلامات المبكرة.

أنتبه فورا| 5 أسباب للإصابة بسرطان الرئة لدى غير المدخنين

لقد ازدادت معدلات الإصابة بسرطان الرئة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ولا يزال عدد الحالات في ارتفاع، ولكي نفهم الانتشار السريع لهذا المرض، فيتعين علينا أن ننظر إلى أسبابه الأساسية نتيجة لهذا الاتجاه المثير للقلق.

بملابس ملفتة... شاهيناز تثير الجدل بهذه الإطلالة|شاهد

حرصت الفنانة شاهيناز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

 

 

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