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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

صدى البلد

أخبار البلد .. قال مصدر بـ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن الهيئة تدرس الزيادة الاستثنائية وتكلفتها وموعد تطبيقها، وأضاف "فور الانتهاء من دراسة زيادة المعاشات سيتم الإعلان عن موعد تطبيقها بـ 600 جنيه، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

 

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

رسميا.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات| التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر
وقال مصدر بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن الهيئة تدرس الآن الزيادة الاستثنائية وتكلفة الزيادة وموعد تطبيقها، وأضاف المصدر لـ “صدى البلد”: “فور الانتهاء من دراسة زيادة المعاشات سيتم الإعلان عن موعد تطبيقها، زيادة 600 جنيه، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي”.

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة الإمارات.. صور
عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، واللقاء مع أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

مدبولي: نحرص على سرعة تنفيذ مشروعات تحلية المياه بالشراكة مع القطاع الخاص
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروعات تحلية المياه، في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

البيئة: تكثيف جهود التوعية للحفاظ على الشواطئ نظيفة وصحية
اطلقت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة الحملة التوعية Waste Free Beach "شاطئ بلا مخلفات ".

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

البيئة: فرص استثمارية بمنظومة المخلفات الصلبة لضمان استدامتها
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

رئيس الوزراء : قررنا إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر قريبًا
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأول لـ "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر؛ لعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الهيدروجين الأخضر، بحضور كلٍ من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الكشف عن معبد للإلهة أفروديت بالمدينة الغارقة في خليج أبي قير
كشفت البعثة الأثرية المصرية الفرنسية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار والمعهد الأوروبي للآثار البحرية، عن معبد للإلهة أفروديت من القرن الخامس قبل الميلاد، وعدد من اللقى الأثرية تخص معبد آمون جريب، وذلك خلال أعمال التنقيب تحت الماء بمدينة تونيس هيراكليون الغارقة بخليج أبي قير بالإسكندرية.

مصر تشارك في عمليات انتشال الجثث وتقدم الدعم للمناطق المتضررة في ليبيا
استمرار لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة في دعم الأشقاء في ليبيا، شاركت عدد من طائرات البحث والإنقاذ المصرية للقوات المسلحة في انتشال الجثث وإنقاذ المصابين في المناطق المنكوبة التي ضربها الإعصار خلال الأيام الماضية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

وزير السياحة والآثار: قريبا افتتاح المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية
التقى، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم، بمقر هيئة المتحف المصري الكبير، السفير ميكيلي كواروني سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، وماريالا لاروكيا المستشار الاقتصادي بالسفارة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار، وكذلك مناقشة التجهيزات والاستعدادات للافتتاح الوشيك للمتحف اليوناني الروماني بمدينة الإسكندرية بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره.

حياة كريمة تطلق مبادرة راجعين نتعلم لتوفير المستلزمات الدراسية وسداد المصروفات
أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة "راجعين نتعلم"، والتي تستهدف توفير المستلزمات الدراسية ودفع المصروفات المدرسية للطلاب الأكثر احتياجًا في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

تأثير الموجات الحرارية على صحة المواطنين أبرز مناقشات هيئة الأرصاد مع وفد الوكالة الأمريكية
استضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وفدا من الوكالة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي والتي تعد الجهة المسئولة عن إدارة مرفق الأرصاد الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية من خلال التنسيق مع جامعة الدول العربية للوقوف علي إمكانيات الدولة المصرية في مجال الأرصاد الجوية والتعرف على مختلف الخدمات والأنشطة التي تقدمها الهيئة وبخاصة المرتبطة بمواجهة الموجات الحرارية.

ضجة كبيرة بعد اعتماد كلمة "ترند" وإضافتها إلى اللغة العربية
اعتمد مجمع اللغة العربية بالقاهرة كلمة "ترند" وأدرجها في المعجم العربي، وهو ما أثار ضجة وحالةً من الجدل في أوساط خبراء اللغويات ومجامع عربية أخرى، عن معايير إدخال لفظ أعجمي في اللغة العربية استجابة للتطورات العصرية، وهل ثمة استسهال أو كسل خاصة بعد اعتماد ألفاظ أعجمية مستوردة، أم أن معايير الدلالة والوظيفية تفرض حاجة لغوية إليها.

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أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

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