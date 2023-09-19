مصر تشارك في عمليات انتشال الجثث وتقدم الدعم للمناطق المتضررة في ليبيا

استمرار لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة في دعم الأشقاء في ليبيا.

شاركت عدد من طائرات البحث والإنقاذ المصرية للقوات المسلحة في انتشال الجثث وإنقاذ المصابين في المناطق المنكوبة التي ضربها الإعصار خلال الأيام الماضية.

درنة

وقامت القوات المسلحة بإنشاء معسكر الإغاثة المصري بمنطقة مرتوبة داخل المناطق المتضررة قرب مدينة درنة للتخفيف عن المواطنين المتضررين من الإعصار وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإنسانية لهم.

ليبيا

كما قامت القوات المسلحة بتقديم العديد من المساعدات الإنسانية العاجلة ووسائل الإعاشة للمواطنين في العديد من المناطق الصعب الوصول والخروج منها.

يأتي ذلك في إنطلاقا من الثوابت المصرية الراسخة تجاه أشقائها من الدول في مواجهة كافة الأزمات والمحن.