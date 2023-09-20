مصرع وإصابة 9 في تصادم سيارتين بأسوان | بالأسماء

لقيت سيدة مصرعها، فيما أصيب 8 آخرون فى حادث تصادم بين سيارة أجرة "كبوت"، وأخرى ربع نقل، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وضمّت قائمة أسماء المصابين كل من محمود ص. 26 سنة، ومحمود ع. م 37 سنة، وإبراهيم أ. س 50 سنة، وعماد ح. س 25 سنة ، وليلى ب. 70 سنة، وعلي ي. ح عمره 50 سنة، ورمضان أ. س، 55 سنة، وعابدين م. م 76 سنة.



وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة "كبوت" وأخرى ربع نقل عند قرية كلابشة التابعة لمركز نصر النوبة شمال أسوان مما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 8 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية والرعاية الطبية المتكاملة ، فيما تم نقل جثمان المتوفية إلى المشرحة العمومية.