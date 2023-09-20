أمريكا تدعو للوقف الفوري للعمليات العسكرية في ناجورني قره باج

شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على ضرورة التنفيذ الفوري لوقف الأعمال العسكرية واجتماع ممثلي أذربيجان وسكان إقليم ناجورني قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.

جاء ذلك، وفقا لما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الأربعاء/ خلال مكالمة هاتفية بين بلينكن ورئيس أذربيجان إلهام علييف لحث باكو على وقف الأعمال العسكرية في ناجورني قره باغ على الفور وتهدئة الوضع.

وأكد بلينكن خلال المكالمة الهاتفية على أنه لا يوجد حل عسكري وأنه يجب على الأطراف استئناف الحوار لحل الخلافات العالقة بين باكو والأرمن العرقيين في الإقليم.

وكانت أذربيجان قد شنت عملية عسكرية في منطقة إقليم ناجورني قره باغ، وهي خطوة قد تنذر بحرب جديدة في المنطقة المضطربة، لكن باكو قالت إنها ضرورية لاستعادة النظام الدستوري وطرد التشكيلات العسكرية الأرمنية.