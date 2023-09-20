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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: المقارنة بين سيد عبد الحفيظ وخالد بيبو ظالمة

ميدو
ميدو

طالب أحمد حسام ميدو، بدعم خالد بيبو من جانب جماهير الأهلي، مشددا على أنه لا يمكن مقارنته بـ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق.

 

وأوضح ميدو في تصريحاته عبر برنامج “الريمونتادا” على قناة المحور: "لا تقارنوا بين خالد بيبو وسيد عبد الحفيظ، المقارنة ظالمة، عبد الحفيظ حقق نجاحات مع الأهلي وخالد بيبو قادر على تقديم نفس المهام".

واختتم: "خالد بيبو قادر على النجاح في الأهلي وأطالب جمهور الأهلي بدعمه".

وكان النادي الأهلي أعلن الشهر الماضي تعيين خالد بيبو في منصب مدير الكرة، خلفا لسيد عبد الحفيظ.

 

وقال الأهلي، في بيان، إن القرار جاء من أجل إعداد كوادر جديدة للمستقبل، بعدما شغل عبد الحفيظ هذا المنصب على مدار سنوات طويلة ومع مجالس إدارات متعاقبة ومديرين فنيين كثر.

ميدو خالد بيبو سيد عبد الحفيظ الأهلى النادي الأهلي

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