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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفل الزمن الجميل.. محمد ثروت : ليلة من أجمل الليالي

محمد ثروت
محمد ثروت

أعرب المطرب الكبير محمد ثروت ، عن سعادته بالمشاركة في حفل ليلة من الزمن الجميل بموسم جدة.

وكتب محمد ثروت ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: سعيد جداً بمشاركتي في حفل "ليلة من الزمن الجميل" بموسم جدة على مسرح بنش مارك بالاشتراك مع الفنانين المتألقين عفاف راضي وميادة الحناوي، وفي الحقيقة بعتبرها ليلة من أجمل الليالي الغنائية الي قدرنا نسترجع فيها ذكريات الفن العربي الرائع، ومن كل قلبي بشكر الجمهور العظيم على دعمكم وحضوركم وتفاعلكم معانا وأتمني أن نكون قد اسعدناكم علي قدر سعادتنا بكم.

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محمد ثروت 

وأضاف محمد ثروت : وأخص بالشكر معالي المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وشركة بنش مارك وكل القائمين على الحفل لمجهودكم الرائع لتقديم الحفل بأعلى مستوي من الاحترافية، ولتكريمي ودعوتى للمشاركة فى موسم الرياض القادم ان شاء الله.

وإن شاء الله الفترة القادمة نقدر نقدم ليكم العديد من الأعمال الغنائية والفعاليات التي تليق بجمهورنا الغالى.

المستشار تركي آل الشيخ المطرب الكبير محمد ثروت المملكة العربية السعودية محمد ثروت مستشار تركي آل الشيخ

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