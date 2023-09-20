عارف إنك هتسمعني.. ابن أشرف مصيلحى يوجه له رسالة مؤثرة.. تفاصيل

نشر ابن الفنان الراحل أشرف مصيلحي تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يوجه فيه رسالة مؤثرة إلى والده الراحل.

أشرف مصيلحى

وقال ابن أشرف مصيلحي: الله يرحمك يا أطيب وأجدع وأحن أب في الدنيا و كان نفسي تكون موجود و شايف حب الناس و روحك الحلوة الموجودة في كل حد فينا وتشوف الناس كلها بتقول عليك إيه من أصغر واحد لحد أكبر واحد وأنا فعلًا مش فاكر و لو مرة واحدة انت عملت حاجة ضايقتني أو حتى شدينا مع بعض زي أي أب وابنه و ده عشان إحنا كنا صحاب وكنت بتفهمني وعارف دماغي وأنا عارف إنك دلوقتي مرتاح أكتر بكتير وأكيد مبسوط وأنت شايفنا كلنا متجمعين و حاسس أكيد بكل المحبة الكانو موجودين اليومين دول و هيفضلوا موجودين علطول و دلوقتي أنا هعرف اتكلم معاك و عارف إنك هتسمعني يمكن أكتر من آخر فترة كنت موجود وسطنا عشان كنت تعبان فمش بعرف أتكلم معاك بس أنا عايزك تعرف إني بحبك اوي وهفضل شايل اسمك وأنا فخور إنك أبويا لحد لما أجيلك ان شاءالله. بجد بحبك أوي يا بابا و عارف إنك أكيد في الجنة ان شاءالله.

أشرف مصيلحى

وودع الحضور الفنان أشرف مصيلحي بالدموع فى مراسم العزاء الذى اقيم امس، وسط تواجد عدد من نجوم الفن والأصدقاء، ومنهم ماجدة زكى، ونهال عنبر وحمادة هلال ولبلبة وإلهام شاهين وأحمد سعيد عبد الغني وأسامة منير.

كما تواجد الفنان يوسف الشريف وزوجته، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين وماجد المصري وسلوى محمد علي وأحمد الشامي والمخرج خالد جلال.

وتوفي مساء الأحد الفنان أشرف مصيلحي، وذلك بعد صراع طويل مع مرض سرطان المخ، وذلك عن عمر يناهز الـ49 عاما.