فيديو مسرب.. فنانة شهيرة تكشف حقيقة رقصها مع إسرائيلي

كشفت الفنانة شيماء سبت عن حقيقية الفيديو الذي انتشر عبر السوشيال ميديا وتردد أنها ترقص فيه مع رجل يحمل الجنسية الإسرائيلية.

ووردت شيماء سبت على هذه الاقاويل قائلة : أن هذا الفيديو قديم من حفل عيد ميلادى والرجل الذى ارقص معه فى الفيديو هو دكتور للتجميل الخاص بى وهو جنسيته نمساوى وزوجته بحرينيه وليس إسرائيلى كما يتردد.

وأضافت شيماء سبت: اننى احترم كل الاديان والطائف ولا أثير للجدل يوما ما واكشف لكم بالفيديو عن بعض عمليات التجميل التى أجراها لى هذا الدكتور.

شيماء سبت

تعد الفنانة شيماء سبت من عائلة فنية حيث أن والدتها هي الفنانة فاطمة إسماعيل، وشقيقاتها الممثلة شذى سبت والمغنية والممثلة أبرار سبت وعارضة الأزياء شيلاء سبت.

وقدمت شيماء سبت عديد من الأعمال الفنية ولكن كانت انطلاقتها الحقيقية من مخلال فوازير "أبو متعب"، وقدمت بعدها عديد من الأعمال الفنية التى كانت سبب شهرتها فى الوسط الفنى.

وولعل من أبرز أعمال شيماء سبت مسلسل "الساكنات في قلوبنا" ومسلسل "سوالف حريم" عام 2004م ومسلسل "عيون من زجاج" عام 2007م، وكان ذلك سببا فى حصد عديد من الجوائز ولعل من أبرز الجوائز التى حصلت عليها جائزة أفضل ممثلة عن مسرحية (جان دارك) بمهرجان الشباب للأندية بمملكة البحرين، وجائزة أفضل ثاني عرض متكامل- مسرحية (لكمامة) بمهرجان القاهرة التجريبي بجمهورية مصر، جائزة أفضل ممثلة وجائزة أفضل عرض متكامل - مسرحية (المحارة ملكة الأزمنة القديمة) بمهرجان المسرح الخليجي للشباب في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجائزة أفضل عرض متكامل – مسرحية (غناوي الشمالي) بمهرجان الخليج للفرق الأهلية بسلطنة عمان.