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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لقبوه بـ "درج الجنة"..

نهاية مأساوية لسائح بريطاني شهير بسبب سلم جبل في النمسا

شهير عبر انستجرام..نهاية
شهير عبر انستجرام..نهاية مأساوية لسائح بريطاني بسبب سلم جبل

في حادثة مأساوية من نوعها، سقط سائح بريطاني يبلغ من العمر 42 عاما من ارتفاع 300 قدم بعد انزلاقه من سلم معلق في جبال داتشستين بـ النسما، وهو مكان شهير عبر “انستجرام” حيث يتدفق عليه الآلاف السياح لالتقاط  صورا ونشرها عبر التطبيق الشهير خاصة.

ونقلت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية عن “الميرور” البريطانية، اليوم الأربعاء، أن السائح مجهول الهوية، كان  بمفرده على السلم المصنوع من الحبال والذي يبلغ طوله 130 قدما عندما واجه مشكلة وسقط في الوادي بالأسفل ميتا. 

درج الجنة!

وذكرت الصحيفة أن المحققين وصفوا سقوط الرجل بأنه “حادث” مستبعدين أي إهمال من طرف ثالث، لافتيين: “انتشلت طائرتان هليكوبتر والعديد من الضباط من قسمين قريبين للشرطة جثة الرجل من الوادي”.

يذكر أنه على موقع إنستجرام، شارك الآلاف من الباحثين عن الإثارة تجاربهم في صعود هذا المعلم السياحي المثير، حيث استخدم البعض لقبه "درج الجنة".

السلم المعلق في جبال داتشستين بالنمسا 

جبال داتشستين

وتم تصنيف التسلق على السلم الذي يربط الجزء السفلي من جبل دونيركوجيل بالجزء "الأكبر" من الجبل الذي يتضمن القمة التي يبلغ ارتفاعها 6740 قدما أنه متوسط إلى صعب وليس مثاليا للمبتدئين. 

وفي شهر مايو، أغلقت قرية هالستات الصغيرة منظرها الشهير المطل على البحيرة بعد أن بدأ السياح في التدفق  على المدينة للتحقق مما يعتقد أنه مصدر إلهام للعديد من المشاهد في فيلم ديزني “فروزن”.

وقال عمدة المدينة، ألكسندر شويتز، إن مدينته التي يبلغ عدد سكانها 750 شخصا من المقيمين الدائمين تستقبل أكثر من 7000 زائر يوميا لمشاهدة المناظر التي ألهمت فيلم "Arendelle" في عام 2013.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، توفي رجل من ولاية فرجينيا الأمريكية يبلغ من العمر 55 عاما أثناء محاولته إكمال الرحلة الشاقة التي يبلغ طولها 24 ميلا من حافة إلى حافة جراند كانيون.

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السلم المعلق في جبال داتشستين بالنمسا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سائح بريطاني جسر سلم داتشستين النسما انستجرام بريطانيا

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