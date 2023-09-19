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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب حبه لاسم ابنته.. بريطاني يدخل موسوعة جينيس بهذه الطريقة

بسبب حبه لاسم ابنته..
بسبب حبه لاسم ابنته.. بريطاني يدخل موسوعة جينيس بهذه الطريقة

بسبب حبه الكبير لاسم ابنته “لوسي” واحتفالا بعيد ميلادها، دخل البريطاني، مارك إيفانز، موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية.

وصمم البريطاني، مارك إيفانز على استعادة اللقب مرة أخرى فقام بوشم اسم ابنته “لوسي” على فخذيه 400 مرة، 200 مرة على كل ساق وذلك لعدم وجود مساحة كافية على ظهره.

موسوعة جينيس 

 

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يقوم فيها الرجل البريطاني بوشم اسم ابنته على جسده، ففي عام  2017 وشم اسم ابنته على ظهره 267 مرة، ليكون مجموع وشم الاسم على جسده “667 مرة”. 

ولسوء الحظ عام 2020، خسر البريطاني، مارك إيفانز الرقم القياسي عندما تفوقت عليه به ديدرا فيجيل وهي شابة في الـ27 من عمرها، وشمت اسمها على جسدها 300 مرة، وفقا لما ذكرته شبكة “سكاي نيوز” اليوم الثلاثاء.

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 مارك إيفانز

 

حبه الكبير مارك إيفانز موسوعة جينيس البريطاني الرقم القياسى

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