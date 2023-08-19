لايف سنة كاملة.. مصري يقترب من انهاء تحدي دخول موسوعة جينيس

خاض شاب مصري تجربة على مدار 11 شهرا على وشك الانتهاء منها خلال أيام لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وهذه المرة كانت من خلال استمرار فيديو لايف لمدة عام كامل.

تصدرت تجربة الفنان الشاب عبدالله محمود جابر وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، بالتزامن مع اقتابه من تحقيق رقم قياسي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وأعلن جابر أنه تم قبوله في الموسوعة لفتح لايف مدته سنة كاملة، بدءًا من سبتمبر 2022، ومن المقرر أن ينتهي اللايف خلال أيام قليلة.

مصري ينهي تحدي لدخول موسوعة جينيس

وفي إعلانه الذي أثار حماس المتابعين، أكد جابر أنه سيقوم ببث لايف لمدة سنة كاملة، حيث سيتمكن المشاهدين من مشاهدة رحلته اليومية ومشاركة تجاربه ومغامراته على مدار العام.

وأُعيد تداول الفيديو بالتزامن مع اقتراب انتهاء المدة التي أعلن عنها وهي عام كامل، وتلقى آلاف التعليقات لسؤاله عن كيفية إنهاء التحدي الذي بدأه.

وفي فيديو آخر، أعرب عن سعادته لتحقيق هذا الإنجاز واستعداده لدخول موسوعة جينيس في سن صغير.