أكبر دجاجة بالعالم تثير الدهشة .. لن تتوقع ماذا تأكل

في حياة أكثر رفاهية، أثارت مارسي باركر داروين، الجدل وذلك قيامها بالقيام بتسجيل دجاجتها بموسوعة جينيس وذلك كأكبر دجاجة في العالم وتبلغ من العمر حوالي20 عاماً و272 يوما وذلك وقتما قامت بتسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية وذلك في وقت سابق من هذا العام، وهي تتناول أصنافا معينة في الإفطار وتشاهد التلفاز أيضا .

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست أشارت مالكة الدجاجة والتي احتفلت منذ أيام بعيد ميلادها الـ 21، يتراوح متوسط عمر الدجاج من 5 إلى 8 سنوات.

قالت داروين إن دجاجتها مدللة تتمتع بشخصية فريدة، وتعيش برفاهية .