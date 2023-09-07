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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اليونان.. مقطع فيديو لشاب ابتلعته المياه بعد أن دفعه طاقم إحدى العبارات

مقطع فيديو لشاب ابتلعته
مقطع فيديو لشاب ابتلعته المياه أن دفعه طاقم أحدى العبارات

مقطع فيديو لمشهد أليم تم تداوله على نطاق واسع على تطبيق تويتر حيث ظهر في المقطع حادث أليم قد تداولتها وسائل الأعلام اليونانية  لغرق أنتونيس كاريوتيس وهو شاب يبلغ من العمر (36 عاماً)،  وذلك بعد أن دفعه طاقم عبارة كانت على وشك محاولة مغادرة ميناء بيرايوس والذي يعد قريب من العاصمة أثينا.

 وفق موقع "غريك ريبورتر" قد وقع الحادث أثناء مرور العبارة "بلو هورايزون"  أثناء قيامها بمغادرة ميناء بيرايوس متجهة إلى مدينة هيراكليون في جزيرة كريت،

ويظهر مقطع الفيديو محاولة أحد الركاب الصعود  وذلك على متن عبارة من خلال منصة الصعود، فيما حاول اثنان من الطاقم منعه من ذلك ثم يدفعانه، ليسقط في المياه وذلك ما بين منصة الصعود والرصيف لتبتلعه المياه بمجرد سقوطه، وسط فوران المياه  وذلك بسبب محركات العبارة 

 

مقطع فيديو مشهد أليم تطبيق تويتر وسائل الأعلام اليونانية

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