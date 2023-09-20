حمدى الميرغنى وإسراء عبد الفتاح يحتفلان بدخول ابنتهما المدرسة

نشرت الفنانة إسراء عبد الفتاح صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام لأول يوم دراسى لابنتها تمارا وكان بصحبتها زوجها الفنان حمدى الميرغنى.

وعلقت إسراء عبد الفتاح على الصورة، قائلة: النهاردة أول يوم فى الدراسة لابنتى.

حمدى الميرغنى وإسراء عبد الفتاح

نشر الفنان حمدي المرغني صوره برفقة زوجته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر حمدي المرغني برفقة زوجته في صورة رومانسية يخطفان الأنظار مما نال إعجاب متابعيه من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلهم معاه عبر التعليقات .

يذكر أن الفنان حمدي المرغني احتفل بعيد ميلاد زوجته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب حمدي المرغني : كل سنة وانتي الطيبة والحنان والجمال ،كل سنه وأنتي فرحة حياتي وسر سعادتي ،ربنا يخليكي ليا ولطمطم ويسعد قلبك دايماً ،بحبك .

وعلى جانب آخر، عرض لحمدي الميرغني فيلم "شوجر دادي" عبر منصة "شاهد vip".

تدور أحداث فيلم "شوجر دادي" في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية معراقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأسا على عقب.