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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قيادي خطير.. أحمد موسى يكشف عن تحركات الإخوان قبل الانتخابات الرئاسية

استعرض الإعلامي أحمد موسى خبرًا على الهواء، يكشف من خلاله عن تحركات جماعة الإخوان الإرهابية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك من خلال رصد تصريحات لـ حلمي الجزار، أحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، والتي أعلن من خلالها عن موقف الجماعة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

 

أحمد موسى يتحدث عن تحركات الإخوان قبل الانتخابات الرئاسية 

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء إنه يعلم جيدا حلمي الجزار منذ سنوات، ويعلم دوره الخطير داخل جماعة الإخوان الإرهابية، وأنه واحد من أخطر القيادات داخل الجماعة، لافتا إلى أن حلمي الجزار وفقا لصحف وإعلام الإخوان أعلن عن المرشح الذي سيتم تدعيمه من قبل الجماعة الإرهابية في الانتخابات الرئاسية. 

 

وتابع أحمد موسى، أن حلمي الجزار واحد من أهم جماعة الإخوان الإرهابية، خرج وصرح أن الجماعة الإرهابية ستدعم أحمد طنطاوي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتا إلى أن حلمي الجزار كان يلعب دورًا خطيرًا في الجماعة الإرهابية. 

 

ورفض أحمد موسى التعليق على تصريحات حلمي الجزار حول تدعيم أحمد طنطاوي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، "أنا مش هعلق هسيب التعليق ليكم، عشان المواطن يبقى عارف، والمشاهد يبقى عارف كلام الإخوان من دلوقتي، والمشاهد والناخب هو صاحب الحق".

 

وشدد الإعلامي أحمد موسى عن أن الإعلام سيكون على مسافة واحدة من الجميع خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسيكون محايدا، وأن برنامجه سيكون مفتوحا أمام أي مرشح يرغب في تقديم نفسه، وتقديم برنامجه أمام المواطنين، إذ أن الإعلام سيعمل على مسافة واحدة من الجميع. 

أحمد موسى الانتخابات الرئاسية الإخوان الإرهابية جماعة الإخوان حلمي الجزار

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