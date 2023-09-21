4 نقاط من مسار العائلة المقدسة.. نائب محافظة البحيرة: نتميز بالسياحة الدينية

كشفت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والقائم بأعمال المحافظ، أبرز المقاصد السياحية داخل المحافظة، قائلة:" محافظة البحيرة تتميز بالسياحة الدينية ".

وقالت نهال بلبع في حوارها في برنامج " مصر جديدة " المذاع على قناة " إي تي سي"، :" لدينا 4 نقاط على مسار العائلة المقدسة وهم 4 أديرة في وادي النظرون".

وأضافت نهال بلبع:" تصل لنا وفود سياحية كثيرة بقصد ديني"، مضيفا:" وهناك سياحة دينية إبلامية في مدينة رشيد التي تتميز بتاريخ إسلامي متميز إضافة إلى مكان اكتشاف حجر رشيد".

وتابعت نهال بلبع:" لدينا شبكة طرق عالمية ترتبط البحيرة بباقي محافظات الجمهورية ، ولدينا حدود مع 6 محافظات ".

واكملت نهال بلبع :" يتم دراسة استخدام أحد قصور الملك فاروق في مدينة رشيد واستخدامه كفندق سياحي لزيادة الترويج للسياحة في محافظة البحيرة ".