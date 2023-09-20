نائب محافظ البحيرة: نستضيف مهرجان التمور 2024 بالشراكة مع الإمارات

أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والقائم بأعمال المحافظ، أن محافظة البحيرة تقوم بتصدير المحاصيل الزراعية لخارج مصر .

وقالت نهال بلبع في حوارها في برنامج " مصر جديدة " المذاع على قناة " إي تي سي"، :" نهتم بجودة المياه التي تروي المحاصيل الزراعية داخل محافظة البحيرة ".

وأضافت نهال بلبع :" محافظة البحيرة سوف تستضيف مهرجان التمور 2024 "، مضيفا:" هذا المهرجان بالشراكة مع الإمارات ومحافظة البحيرة تشارك في هذا المهرجان".

وأكملت نهال بلبع:"محافظة البحيرة لديها مدينة إدكو ومدينة رشيد المتميزتان بزراعة النخيل المنتج للتمور والبلح ".

ولفتت نهال بلبع:" مهرجان التمور يكون به مسابقات لأفضل طرق زراعة وإنتاج التمور وكيفية مكافحة أي أزمات تواجه مراحل زراعة النخيل".