نائب محافظ البحيرة: الدولة ضخت 88 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية

أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والقائم بأعمال المحافظ، أن الرئيس السيسي صاحب رؤية تنموية، وتم تنفيذ مشروعات تنموية كثيرة في محافظة البحيرة .

وقالت نهال بلبع في حوارها في برنامج " مصر جديد " المذاع على قناة " إي تي سي"، :" تم ضخ حوالي 88 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات التنموية في مختلف المجالات وعلى رأسها بناء المدارس ".

وتابعت نهال بلبع:" المحافظة كان بها 2285 مدرسة ووصل عدد المدارس لـ 4320 مدرسة وهذا يدل على حجم اهتمام الدولة بقطاع التعليم في البحيرة ".

واكملت نهال بلبع :" تم العلم على إنشاء مدارس جديدة وتم رفع كفاءة المدارس القديمة"، مضيفة:" تم ضخ مبالغ ضخمة لغنشاء محطات لمعالجة المياه والصرف الصحي ومحطات تقوية الكهرباء ".

ولفتت نهال بلبع:" الدولة اهتمت بريف محافظة البحيرة بشكل كبير ويتم تنفيذ مشروعات حياة كريمة في محافظة البحيرة ".