مفيش نوم.. نائب محافظ البحيرة: نستهدف تقديم الخدمات للمواطن على أكمل وجه

وجهت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والقائم بأعمال المحافظ، التهنئة لأهالي البحيرة بمناسبة العيد القومي لمحافظة البحيرة عندما انتصر أهالي رشيد على الحملة الإنجليزية.

وقالت بلبع في حوارها في برنامج " مصر جديدة " المذاع على قناة " إي تي سي"، :" مفيش نوم بسبب المسؤولية الموكلة إليّ ".

وأضافت :" يتم التركيز على أداء المهام التي تحمي المحافظة من أي شيء ، كما يتم العمل لتأهيل المحافظة كي تكون جاهزة للتعامل مع مختلف السيناريوهات التي قد تتعرض لها سواء كانت أزمات اقتصادية او كوارث طبيعية ".

وتابعت " نكون حريصبن على تقديم الخدمات للمواطن في محافظة البحيرة بداية من استخراج بطاقة الرقم القومي وحتى استخراج تراخيص المحال والمشروعات الاستثمارية".تراخيص المحال ".

واكملت نهال بلبع:" حريصون على تقديم كافة الخدمات للمواطن على أكمل وجه ".