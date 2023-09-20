بركة ولا فتق.. بقرة البحيرة المعجزة تثير الجدل

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر التريند وأثار جدل المشاهدين بسبب البقرة المبروكة، والتي تمت تسميتها كذلك بسبب صغر سنها وأنها تحمل جنينا في بطنها، حيث احتفى بها أهالي قرية في محافظة البحيرة مهللين بأنها “مبروكة” وراء صاحبها الذي وضع “سبحا” على رقبتها.





قال زهران الزواوي، صاحب العجلة الصغيرة: “دي عجلة صغيرة مش بقرة، عمرها 4 أشهر و13 يوما، اتولدت بنت 7 أشهر، اتولدت بالتحديد يوم 5، شهر 5، 2023، أمها كبيرة ولدت 5 أو 6 مرات، لقيت ضرعها بيكبر كدا قدامي، قولت يمكن تكون تعب”.



وأضاف: "كشفت عليها امبارح سونار عند دكتور بيطري بتعامل معاه من فترة كبيرة، وقالي حامل وعمر الجنين من 8 إلى 9 شهور، وهنعمل لها عملية يوم الجمعة أو يوم السبت، يوم الخميس هنحدد الموعد الأكيد فيهم الخميس، والدكتور بتاعنا نفسه هيتجنن من حالتها”.

من جانبه، علق الدكتور إيهاب صابر، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، على الفيديو الذي تصدر الترند قائلا: “شكل الضرع فيه خلل هرموني، لأن البلوغ الطبيعي للحيوانات اللي زي دي 9 شهور، والعشار من 15 شهرا في السلالات الكويسة، إنما حيوان صغير قد دا ممكن يكون وهو جنين حصل له طفيل أو نمو غير طبيعي جوه المبيض أدي لخلل هرموني أثر على نمو الضرع".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.