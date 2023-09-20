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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بنزرع دراجون فروت.. نائب محافظ البحيرة: استصلاح حوالي 100 ألف فدان سنويا

نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة

أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والقائم بأعمال المحافظ، أن محافظة البحيرة تتميز بالتنوع في المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها على مدار السنة .

 

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وقالت نهال بلبع في حوارها في برنامج " مصر جديدة " المذاع على قناة " إي تي سي"، :" لدينا أكثر من مليون نخلة في محافظة البحيرة ولدينا قطاع الصوب الزراعية ".

 

وأضافت نهال بلبع:" لدينا مزارع للدواجن والمواشي، والبحيرة ثاني أكبر محافظة في الثروة الحيوانية "، مضيفا:" مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة يتواجد جزء منه بمحافظة البحيرة ويختص بزراعة المحاصيل الاستراتيجية ومنها القمح وفول الصويا ".

 

وتابعت نهال بلبع:" في كل عام يتم استصلاح من 80 لـ 100 ألف فدان كي يكونوا جاهزين للزراعة".

 

واكملت نهال بلبع:"  لدينا محاصيل غير تقليدية يتم زراعتها في البحيرة ومنها فاكهة الدراجون فروت"، مضيفة:" المرأة الريفية بدأت تتوسع في تربية الدواجن والمواشي ولدينا 108 مجمع تجميع ألبان في البحيرة ".

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