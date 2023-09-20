بنزرع دراجون فروت.. نائب محافظ البحيرة: استصلاح حوالي 100 ألف فدان سنويا

أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والقائم بأعمال المحافظ، أن محافظة البحيرة تتميز بالتنوع في المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها على مدار السنة .

وقالت نهال بلبع في حوارها في برنامج " مصر جديدة " المذاع على قناة " إي تي سي"، :" لدينا أكثر من مليون نخلة في محافظة البحيرة ولدينا قطاع الصوب الزراعية ".

وأضافت نهال بلبع:" لدينا مزارع للدواجن والمواشي، والبحيرة ثاني أكبر محافظة في الثروة الحيوانية "، مضيفا:" مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة يتواجد جزء منه بمحافظة البحيرة ويختص بزراعة المحاصيل الاستراتيجية ومنها القمح وفول الصويا ".

وتابعت نهال بلبع:" في كل عام يتم استصلاح من 80 لـ 100 ألف فدان كي يكونوا جاهزين للزراعة".

واكملت نهال بلبع:" لدينا محاصيل غير تقليدية يتم زراعتها في البحيرة ومنها فاكهة الدراجون فروت"، مضيفة:" المرأة الريفية بدأت تتوسع في تربية الدواجن والمواشي ولدينا 108 مجمع تجميع ألبان في البحيرة ".