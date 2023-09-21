خسائر فادحة.. القوات الروسية تشن هجوما واسعا على الجيش الأوكراني في خيرسون

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية دمرت مستودع وقود وموقع عمليات للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كاخوفكا في منطقة خيرسون على مدار 24 ساعة.

وأضافت وسائل الإعلام: "من خلال توجيه ضربة في منطقة كاخوفكا، دمرت وحدات من مجموعة دنيبر القتالية مستودعًا للوقود ومواد التشحيم وموقع عمليات لوحدة أوكرانية، مما أدي إلى القضاء على 4 جنود أوكرانيين، وإصابة 5 بجروح بدرجات متفاوتة الخطورة".

وفي منطقة الجزيرة، تم القضاء على موقع تمركز أوكراني، وفي منطقة خيرسون، تم القضاء على قارب و5 جنود أوكرانيين ومدفعي هاون عيار 120 ملم مع الطاقم والذخائر ومدفع هاوتزر M777.

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية صدت هجومين أوكرانيين في اتجاه كراسني ليمان، وفقا وكالة تاس الروسية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، أن وحدات من مركز مجموعة القتال الروسية صدت هجومين لوحدات من اللواءين الميكانيكيين 63 و67 في أوكرانيا في منطقة كراسني ليمان، وذلك باستخدام الضربات الجوية ونيران المدفعية.

وأضافت الوزارة: "وفي منطقة تشيرفونايا ديبروفا، تعرضت تجمعات من القوات الأوكرانية والمعدات من اللواء الميكانيكي 63 واللواء الثاني عشر للأغراض الخاصة واللواء الخامس من الحرس الوطني الأوكراني لإطلاق نار بالقرب من غابات سيريبريانكا وتورسكوي".

ووفقًا للدفاع الروسية، فقدت القوات الأوكرانية ما يقرب من 70 جنديًا ومركبتين قتال للمشاة وشاحنتين صغيرتين ومدفعين هاوتزر من عيار 122 ملم من طراز D-30.