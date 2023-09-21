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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد وفاة أب لطفلين.. دعوى قضائية ضد جوجل بسبب خرائطها في أمريكا

بعد وفاة أب لطفلين..دعوى
بعد وفاة أب لطفلين..دعوى قضائية ضد جوجل بسبب خرائطها بأمريكا

بعد وفاة أب أمريكي غرقا في منتج تزلج “سنو كريك”بمنطقة هيكوري بمقاطعة يورك في ولاية كارولينا الشمالية، رفعت عائلته دعوى قضائية ضد شركة “جوجل”، فما التفاصيل؟

رغم وفاة الأب الأمريكي “فيليب باكسون” مندوب مبيعات وأب لطفلتين يوم 30 سبتمبر 2022 بعد أن سقطت سيارته في منتج التزلج، إلا أن الأسرة تقدمت بدعوى قضائية الثلاثاء لمحكمة مقاطعة ويك العليا.

جرائط جوجل 

ووفقا لما ذكرته عدة وسائل إعلام عالمية، اليوم الخميس، قالت الأسرة في دعواها إن الأب توفي بعد أن قاد سيارته لتسقط من جسر منهار اتجه إليه وفقا لإرشادات خرائط جوجل واصفة إياها بـ “الخاطئة”. 

وقررت الأسرة الأمريكية بناءً على ذلك خلال الساعات القليلة الماضية توجيه تهمة “الإهمال” للشركة العملاقة التي لفتت إلى أنها لم تحدث نظام الملاحة الخاص بها. 

منهار من 9 سنوات! 

 وقالت إن العديد من الأشخاص أبلغوا خرائط جوجل بانهيار الجسر في السنوات التي سبقت وفاة  “فيليب باكسون”  وحثوا الشركة على تحديث معلومات الطريق لكنها لم تستجب لذلك. 

وعن تفاصيل ما حدث، أوضحت السيدة “اليشيا باكسون” أن زوجها كان عائدا إلى منزله من حفل عيد ميلاد ابنته التاسع عندما وجهته خرائط جوجل لعبور الجسر الذي انهار قبل تسع سنوات من ذلك اليوم ولم يتم إصلاحه.

وأضافت الزوجة “اليشيا باكسون”، في بيان صحفي: “طفلتانا تسألان كيف ولماذا مات والدهما، وأنا لا أعرف بم أجيب لتستطيعا فهم ذلك، لأنني كبالغة ما زلت لا أعرف كيف أفهم من المسئول عن استهانة اتجاهات نظام الملاحة العالمي والجسر بحياة إنسان”.

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في سياق متصل، أفاد أفراد شرطة ولاية كارولينا الشمالية الذين عثروا على جثة “الزوج” في سيارته شبه الغارقة في المياه بأنه لم تكن هناك أي حواجز أو علامات تحذير بطول الطريق الغارق.

وتابعت شرطة الولاية أن الجسر لم يخضع لصيانة المسئولين المحليين أو مسئولي الولاية، كما أنه تم حل شركة التطوير التي أنشأته في البداية.

وتضمنت الدعوى القضائية عدة شركات إدارة عقارات خاصة يقال إنها مسئولة عن الجسر والأرض المجاورة.

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