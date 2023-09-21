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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023.. عبر هذا الرابط

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣
تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

يتابع طلاب الثانوية العامة حتى نهاية اليوم التسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 بتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد. 

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023

ويتم إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثالثة بعد غلق تقليل الاغتراب بثلاثة أيام بحد أقصى. 

رابط  نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2023  

يتم التسجيل لمعرفة نتيجة تقليل الاغتراب بتنسيق المرحلة الثالثة 2023 وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة ٢٠٢٣  وأشار مكتب التنسيق إلى أنه تم فتح باب تقديم طلب تقليل الاغتراب 2023 للطلاب بداية من  الأحد الماضي الموافق 17 سبتمبر 2023، واستمرت مرحلة تقليل الاغتراب 2023 لطلاب الثانوية العامة حتى اول امس  الثلاثاء  الموافق 19 سبتمبر 2023.

إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023 التنسيق الالكترونى المرحلة الثالثة 2023 Jobs Education

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