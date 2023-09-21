عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميقاتي: حماية البعثات الدبلوماسية في لبنان أمر لا تهاون فيه على الإطلاق

ميقاتي
ميقاتي

 أجرى رئيس الحكومة اللبنانية  نجيب ميقاتي سلسلة اتصالات بقادة الاجهزة الامنية للوقوف علي اخر تطورات حادث إطلاق النار علي السفارة الأمريكية ببيروت.

ووجه ميقاتي بحسب البيان الصادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية طلبا للأجهزة الأمنية بضرورة التشدد في ملاحقة القضية وجلاء ملابساتها.

كما شدد رئيس الحكومة على أن حماية البعثات الديبلوماسية في لبنان أمر لا تهاون فيه على الاطلاق، ومن غير المسموح لأي كان بالعودة الى أنماط  قديمة في توجيه الرسائل السياسية التي عانى اللبنانيون الكثير بسببها.

وقال" إن الاجهزة الامنية مستنفرة لجلاء ملابسات هذا الحادث المدان وتوقيف الفاعلين".

وكانت السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا تلقت في وقت سابق اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والمغتربين اللبناني الدكتور عبدالله بوحبيب أدان فيه الاعتداء الذي تعرضت له السفارة الاميركية.

كما أكد الوزير بوحبيب في اتصاله من نيويورك على ضرورة محاسبة الفاعلين وإنزال أشد العقوبات بهم.

كما شدد الوزير اللبناني على التزام بلاده بتأمين الحماية اللازمة للمقرات الدبلوماسية الاجنبية بما يتوافق مع إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.


وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية القاضي فادي عقيقي، تكليف لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني، بإجراء التحقيقات الأولية في حادث إطلاق النار على السفارة الأميركية في عوكر منتصف الليل الماضي.

ونقلت  صحيفة  “هنا لبنان” عن مصدر قضائي قوله  أن القاضي عقيقي “طلب من مخابرات الجيش والأجهزة الأمنية، تكثيف التحريات لكشف هوية المسلّح الذي أطلق النار وتوقيفه”، مشيراً إلى أن الأجهزة “عثرت بالقرب من مدخل السفارة على الحقيبة التي كان يحملها المسلّح ويخفي بداخلها الرشاش والذخيرة المستخدمة في الحادث”.

ووصف المصدر الحادثة بأنها “جريمة خطيرة استهدفت سفارة دولة كبرى، لكنها بالوقت نفسه تستهدف الأمن والاستقرار في لبنان”.

وتجري الأجهزة الأمنية مسحاً ميدانياً لمدخل السفارة ومحيطها.

وأفاد مصدر أمني ل“هنا لبنان” أن “المعلومات الأولية ترجّح أن يكون مطلق النار راقب المكان مسبقاً واختار التوقيت المناسب لتنفيذ العملية”، لافتاً إلى أنّ “الأجهزة الأمنية ما زالت تضرب طوقاً حول مقرّ السفارة، وتعمل على تمشيط المكان وجمع كاميرات المراقبة بهدف تحليلها. 

لبنان.. أول تعليق لوزير الخارجية على حادث السفارة الأمريكية بـ بيروت

لبنان.. إعلان حالة الاستنفار في الأجهزة الأمنية بسبب السفارة الأمريكية ببيروت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

إنذار رسمي.. زيزو يصدم الزمالك بقرار ناري

لمست الممنوع.. المتهم بابتزاز فتاة: فيديوهاتها العارية على السرير برضاها

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

مفاجآت قوية | تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

حاول إخراج الجنين على طريقة فيديوهات يوتيوب| وفاة سيدة على يد زوجها أثناء ولادتها بالمنزل.. تفاصيل

الزمالك يرفض عرضا بـ 50 مليون دولار من الفيفا.. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

ميقاتي من الأمم المتحدة: استمرار احتلال إسرائيل لمساحات من لبنان في الجنوب يمثل تحديا

ميقاتي يبحث تطورات محاولات نزوح سوريين إلى لبنان عبر معابر غير شرعية

ترشيحاتنا

شكري: الوضع في ليبيا مأساوي.. ومستمرون في دعم المنكوبين

20 دقيقة.. لا أهداف وبيراميدز الأخطر على مرمى الزمالك

التوصل لاتفاق خلال أسبوع..مصر تبعث برسالة عاجلة لـ إثيوبيا بشأن سد النهضة

خالد الجندي: بعض الناس عاوزين المشاريع القومية تقف عشان تاكل دون مسئولية

بكري: لن نتسامح مع من وضع يده في يد جماعة الإخوان الإرهابية

ليه البصل يوصل 30 جنيه .. رسالة قوية من مصطفى بكري للتجار المستغلين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت كوب شاي في الصباح؟.. شوف النتيجة

أب يستغيث: ابني محتاج زراعة كبد وكلى قبل 3 أسابيع

فستان طويل.. مي حلمي تستعرض جمالها داخل السيارة | شاهد

فستان تايجر.. رانيا يوسف تثير الجدل بظهورها الأخير

فيديو

محمد بن سلمان: تقدمنا لن يتوقف وسنكون من أقوى اقتصادات العالم

فتح المدارس أول يوم لطلاب هذه الصفوف | قرار عاجل من التعليم ..فيديو

زوجة لاعب أهلاوي.. تعرف على سلمى الجابري ملكة جمال مصر/ فيديو جراف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل قرار البنك المركزي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ