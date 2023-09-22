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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس .. آلام البطن مؤشر لأمراض خطيرة إذا ظهرت معها هذه الأعراض

الام البطن
الام البطن

تعد آلام البطن من المشكلات الصحية الشائعة بشكل واسع جدا وفي معظم الحالات تكن آمنة وليس لها مضاعفات خطيرة ولكن في بعض الأحيان تكن آلام البطن مؤشرا لمشكلة صحية  أكثر خطورة من مشاكل الهضم والقولون.

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ووفقا لما جاء في موقع mountsinai يجب ان تحصل على مساعدة طبية على الفور أو اتصل برقم الطوارئ المحلي  إذا كانت آلام البطن مصحوبة مع الأعراض الآتية :


عدم القدرة على إخراج البراز، خاصة إذا كنت تتقيأ أيضًا
 تتقيأ دمًا أو يوجد دم في البراز (خاصة إذا كان لونه أحمر فاتح أو كستنائي أو داكن أو أسود قطراني)
تعاني من آلام في الصدر أو الرقبة أو الكتف

الام الرقبة
الام الرقبة


تعاني من آلام مفاجئة وحادة في البطن
الشعور بألم في لوحي الكتف أو بينهما مع الغثيان
أن تشعر بألم في بطنك، أو أن بطنك متصلب ويصعب لمسه
حامل أو يمكن أن تكوني حاملاً
تعرضت لإصابة حديثة في بطنك
تعاني من صعوبة في التنفس

استمرار آلام البطن لمدة أسبوع أو أكثر
عدم تحسن آلام البطن لا يتحسن خلال 24 إلى 48 ساعة، أو يصبح أكثر شدة ومتكررًا ويحدث مع الغثيان والقيء
الانتفاخ الذي يستمر لأكثر من يومين
الشعور بالحرقان عند التبول أو كثرة التبول
الإسهال لأكثر من 5 أيام
حمى تزيد عن 100 درجة فهرنهايت (37.7 درجة مئوية) للبالغين أو 100.4 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية) للأطفال، مع ألم.
ضعف الشهية لفترات طويلة
نزيف مهبلي طويل الأمد
فقدان الوزن غير المبرر

آلام البطن آلام في الصدر ضعف الشهية فقدان الوزن فقدان الوزن غير المبرر نزيف مهبلي مشاكل الهضم

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