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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استثنائي.. عبدالله السعيد يفك الشراكة مع نجم الترسانة بـ قائمة هدافي الدوري

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

تعادل الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مع نظيره فريق بيراميدز، إيجابيا بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد الدفاع الجوي في افتتاحية مباريات الفريقين في الدوري الممتاز.

وتقدم نادي بيراميدز في الشوط الأول عبر قذيفة صاروخية سددها عبدالله السعيد من ضربة حرة سكنت شباك محمد صبحي حارس مرمي الزمالك.

فيما عادل عماد نبيل دونجا لاعب وسط الزمالك، النتيجة وسجل هدفا من تسديدة قوية في شباك أحمد الشناوي حارس بيراميدز.

وتقدم مرة أخرى السنغالي ابراهيما نداي لصالح الزمالك برأسية خدعت حارس بيراميدز قبل أن يتعادل رمضان صبحي لصالح الفريق السماوي.

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رقم جديد لعبدالله السعيد أمام الزمالك

 

واستطاع عبدالله السعيد نجم نادي بيراميدز تسجيل رقم جديد في مشواره الكروي بعد احرازه الهدف الأول في شباك محمد صبحي حارس مرمي فريق الزمالك.

ونجح عبدالله السعيد نجم نادي بيراميدز عقب تسجيله هدفا فى شباك محمد صبحي حارس مرمي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في فك الشراكة ضمن قائمة ترتيب هدافي بطولة الدوري الممتاز التاريخيين مع مصطفى رياض نجم نادي الترسانة السابق. 

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واحتل عبدالله السعيد نجم نادي بيراميدز المركز الرابع ضمن ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري التاريخيين والتي جاءت على النحو التالي: 
 

حسن الشاذلي 173 هدف
حسام حسن  168 هدف
السيد الضظوي 127 هدف
عبدالله السعيد 123 
مصطفى رياض 122

الزمالك أوسوريو الدوري بيراميدز عبدالله السعيد محمد صبحي دونجا أحمد الشناوي

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