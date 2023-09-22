افتتاح صالة استقبال زائري معبد إدفو بأسوان بعد تطويرها

ضمن جهود وزارة السياحة والآثار لتحسين التجربة السياحية لزائري المقصد السياحي المصري في ضوء أحد محاور الإستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي أصدرتها وزارة السياحة والآثار في نوفمبر الماضي، تم إفتتاح صالة استقبال زائري معبد إدفو شمال أسوان بعد تطويرها.

أشار الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن تطوير هذه الصالة يأتي في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال الموسم السياحي الشتوي وتسهيل عملية دخول الزائرين بالمعبد وجعلها أكثر يسرا.

التجربة السياحية

أوضح “وزيرى” أن مشروع تطوير الخدمات في معبد إدفو هو أحد المشروعات التي تستهدفها الوزارة لتطوير خدمات الزائرين بالمتاحف والمواقع الأثرية ولاسيما الأكثر زيارة، حيث وجه وزير السياحة والآثار أحمد عيسى بضرورة تنفيذ المشروعات التي تهدف إلى زيادة القدرة الاستيعابية لصالات ومنافذ بيع تذاكر دخول هذه المواقع الأثرية والمتاحف على وجه السرعة.

أوضح الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي والمشرف العام على الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف، أنه تم توسعة صالة استقبال الزائرين بالمعبد لاستيعاب عدد أكبر من الزائرين من المصريين والسائحين لجعل عملية الدخول أكثر يسر وسهولة، كما تم إضافة وحدة جديدة لإصدار تذاكر الدخول ليرتفع عددها إلى ثلاث وحدات بدلا من إثنين، بالإضافة إلى مضاعفة عدد أجهزة الكشف عن المعادن وفحص الحقائب، وزيادة عدد بوابات الدخول لتصل إلى ١٠ بوابات بدلا من ثلاث.

جهود

كما أشار إلى أن الوزارة تستهدف في هذه المرحلة تطوير عددًا من المواقع الأثرية الأكثر زيارة بشكل عاجل منها مناطق كل من إدفو وأبو سمبل بأسوان، ومعابد الأقصر والكرنك ومنطقة وادي الملوك بالأقصر، وأهرامات الجيزة، وذلك استعدادًا للموسم السياحي الشتوي.

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد الموقع المخصص لإنشاء موقف التراكى الدائم لعربات الحنطور في المنطقة الخلفية لحديقة الورد للحد من الوقوف العشوائى لها والحوادث المرورية .

وأثناء جولته بمرافقة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، ومديرى الإسكان والحدائق والمتابعة الميدانية ، فضلاً عن رئيس ونواب مركز ومدينة أسوان ، علاوة على نقيب أصحاب عربات الحنطور .