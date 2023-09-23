الدينار الكويتي يتراجع ..أسعار العملات العربية في مصر

استقرت أسعار العملات العربية علي مدار تعاملات الأسبوع الماضي، وتراجع سعر صرف الدينار الكويتي بقيمة 10قروش لسعر البيع .

يرصد موقع "صدى البلد" حركة بيع و شراء العملات العربية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي و الأهلي ومصر .

أسعار العملات العربية

وسجلت العملات العربية تعاملات اليوم السبت فى البنك الأهلي كالآتي:

سجل سعر صرف الدينار الكويتى-أعلى العملات العربية سعرا- مقابل الجنيه المصرى 98.92 جنيه للشراء و 99.93جنيه للبيع .

سعر صرف الريال السعودى

واستقر سعر صرف الريال السعودى الأكثر طلبا مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم السبت فى البنك الأهلي عند 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع .



سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم السبت فى البنك الأهلي نحو 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع .



سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم السبت فى بنك الأهلي نحو 7.80 جنيه للشراء و8.46 جنيه للبيع

أسعار العملات العربية فى بنك مصر

وجاءت أسعار العملات العربية خلال السبت فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم أعلى العملات العربية سعرا 99.59 جنيه للشراء و99.93جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم فى بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع



سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم فى بنك مصر نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم فى بنك مصر نحو 8.09جنيه للشراء و8.47 جنيه للبيع



أسعار العملات العربية فى البنك المركزي

وسجلت العملات العربية في تعاملات اليوم السبت فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :



سجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم السبت أعلى العملات العربية سعرا نحو 99.75جنيه للشراء و 100.20جنيه للبيع .



سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم السبت فى البنك المركزي نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25جنيه للبيع .



سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى في تعاملات فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.42جنيه للبيع .

سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى في تعاملات في البنك المركزي نحو 8.45جنيه للشراء و8.49جنيه للبيع



العملات العربية الأعلى عالميا



وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب، ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.