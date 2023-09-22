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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع كبير في أسعار العملات الأجنبية بمصر

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية في مصر

تراجعت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري نهاية تعاملات الأسبوع.

خلال السطور التالية يرصد موقع "صدى البلد"أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023، وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي، مقارنة بتعاملات الأحد الماضي مستهل التعاملات.
 

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي

 استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي  اليوم الجمعة مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع 

 

سعر الدولار اليوم

 انخفض سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة ،مسجلة نحو 32.65جنيه للشراء و 32.92جنيه للبيع مقارنة 32.96جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي بتراجع 4 قروش.
 

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تراجع سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة نحو 37.63 جنيه للشراء و 38.11جنيه للبيع مقابل38.39جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي بإنخفاض 28 قرشا.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 33.87جنيه للشراء 34.33 جنيه للبيع.

 

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر
 

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .
 

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم نحو 32.65جنيه للشراء و 32.89 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم نحو 37.63جنيه للشراء و38.11جنيه للبيع .
 

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 34.34جنيه للشراء 34.63جنيه للبيع .

 

أسعار العملات فى البنك المركزي
 

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.83جنيه للشراء و30.95جنيه
 

وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 32.80 جنيه للشراء و32.95 جنيه للبيع مقارنة 33.21جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي بتراجع 26 قرش.

 

انخفض سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم لنحو 37.79جنيه للشراء و37.96 جنيه للبيع مقارنة 38.50جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي بتراجع 54 قرش.

 
 وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم ليسجل 34.02جنيه للشراء و34.17جنيه للبيع  .

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