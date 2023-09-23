عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباريات اليوم

مانشستر سيتي في مهمة تأمين الصدارة أمام نوتنجهام بالدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيىه نوتنجهام فورست، اليوم، السبت، في تمام الساعة الخامسة مساء، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ويسعى مانشستر سيتي، حامل اللقب، أمام نوتنجهام فورست عن فوزه السادس تواليًا.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بعد مرور 5 جولات من المسابقة، متفوقا بفارق نقطتين عن توتنهام الثاني، وليفربول الثالث.

وتأثر مانشستر سيتي بسلسلة من الإصابات، حرمته من خدمات كل من برناردو سيلفا وكيفين دي بروين وجاك جريليش وماتيو كوفاسيتش وجون ستونز، مؤخرا.

وافتقد السيتي إلى سيلفا في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام النجم الأحمر الصربي، ولم يتمكن البرتغالي حتى من استكمال الشوط الأول.

وينضم سيلفا إلى عدد كبير من المصابين من بينهم دي بروين، الذي سيغيب حتى العام المقبل بعد إصابة في أوتار الركبة، وجريليش وستونز وكوفاسيتش، الذين يعانون من إصابات طفيفة. 

ورغم مشاكل الإصابة، حقق السيتي 7 انتصارات متتالية، بما في ذلك كأس السوبر الأوروبي والدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي سيتي نوتنجهام فورست الدوري الإنجليزي ترتيب الدوري الانجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن| أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

ضربة قاصمة للدولار.. روسيا توجه صفعة للأخضر بالتعاون مع مصر و30 دولة

10 جنيهات فرق|مفاجأة في سعر السكر بعد قرار عاجل من الحكومة

زيادة سنوية 1% للموظفين.. حالات تسوية المعاشات في القانون الجديد

قمر في الحجاب| كيف تغير شكل أشكيناز بنت الحاج متولي بعد 18 سنة؟

الأسعار هترخص.. الحكومة تعلن قرارات مهمة بشأن البصل والطماطم والسكر

المعلمة هنادي بتجيلنا الزباين .. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة فى الجيزة

ترشيحاتنا

مانشستر سيتي في مهمة تأمين الصدارة أمام نوتنجهام بالدوري الإنجليزي

الرئيس الإيراني يهنئ قيادات المملكة في اليوم الوطني السعودي

اليوم بداية الخريف| أمطار غزيرة وسيول تنتظر البلاد في فصل التقلبات الجوية

مدحت شلبي يؤلف أغنية لـ كريستيانو رونالدو.. شاهد

دعاء النبي في الركوع والسجود.. 7 كلمات تغفر لك ذنوبك

3 ظواهر جوية|مفاجأة عاجلة من الأرصاد حول طقس الـ24 ساعة القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في دقائق.. طريقة عمل أومليت الخضراوات في الميكروويف

نجمة شهيرة تحلق شعرها بالكامل أمام الجميع| شاهد

بالفوشيا ... رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

تتحرك وحدها.. أخيرًا السبب الخفي وراء "متلازمة اليد الغريبة"

فيديو

سيدة تطلب تناول نوعا من الأسماك وفاجئت المطعم بحركة غريبة قبل الطهي|شاهد

صناديق فلوس تخض.. تفاصيل ثروة مدير شركة بترول وأولاده بسبب الفساد

رسالة الملكة رانيا لزوجة ابنها رجوة تثير جدل رواد السوشيال ميديا.. شاهد

إغلاق المدارس في 5 مدن.. دولة تعلن الطوارئ بسبب غازات سامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

اﻟﻤﺰﻳﺪ