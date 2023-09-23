مانشستر سيتي في مهمة تأمين الصدارة أمام نوتنجهام بالدوري الإنجليزي

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يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيىه نوتنجهام فورست، اليوم، السبت، في تمام الساعة الخامسة مساء، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ويسعى مانشستر سيتي، حامل اللقب، أمام نوتنجهام فورست عن فوزه السادس تواليًا.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بعد مرور 5 جولات من المسابقة، متفوقا بفارق نقطتين عن توتنهام الثاني، وليفربول الثالث.

وتأثر مانشستر سيتي بسلسلة من الإصابات، حرمته من خدمات كل من برناردو سيلفا وكيفين دي بروين وجاك جريليش وماتيو كوفاسيتش وجون ستونز، مؤخرا.

وافتقد السيتي إلى سيلفا في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام النجم الأحمر الصربي، ولم يتمكن البرتغالي حتى من استكمال الشوط الأول.

وينضم سيلفا إلى عدد كبير من المصابين من بينهم دي بروين، الذي سيغيب حتى العام المقبل بعد إصابة في أوتار الركبة، وجريليش وستونز وكوفاسيتش، الذين يعانون من إصابات طفيفة.

ورغم مشاكل الإصابة، حقق السيتي 7 انتصارات متتالية، بما في ذلك كأس السوبر الأوروبي والدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.