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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بسبب تغيرات قشرة المخ.. دراسة صادمة تكشف العلاقة بين الفقر والسمنة

علاقة العيش في مناطق
علاقة العيش في مناطق فقيرة بزيادة معدل السمنة  

تعتبر السمنة من أكثر الأمراض الخطيرة والتي يترتب عليها مضاعفات خطيرة، وقد أفادت دراسة حديثة أجراها باحثون في مركز جودمان لاسكين للأبحاث العلمية، أن العيش في مناطق فقيرة تزيد من خطر الإصابة بالسمنة.

 

علاقة العيش في مناطق فقيرة بزيادة معدل السمنة

 

وافاد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن هناك تغيرات في تركيب المخ تحدث عن العيش في اماكن فقيرة، وذلك بسبب محدودية الخيارات الغذائية والاقتصادية للسكان، مما يؤدي إلى تناول الأطعمة غير الصحية والغنية بالدهون والسعرات الحرارية، بالإضافة إلى انخفاض مستوى النشاط البدني.

 

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وأوضح الباحثون، أن تناول الأطعمة منخفضة الجودة في الأحياء الفقيرة، ويرجع بسبب الإمكانيات المالية المحدودة، مما يؤدي إلى زيادة تناول السعرات الحرارية والدهون المشبعة، ويتسبب في زيادة الوزن والسمنة، وفقا لما نشر في موقع “ميديكال إكسبريس” الطبي.

 

علاقة العيش في مناطق فقيرة بزيادة معدل السمنة

 

وقال الباحث أربانا جوبتا، رئيس مركز جودمان لاسكين للأبحاث العلمية، أن العيش في مناطق فقيرة، يساعد على قلة مستوى النشاط البدني، مما يؤدي إلى تغيرات في قشرة المخ، ويؤثر على سلوكهم الغذائي.

 

وشملت الدراسة 92 متطوعا من بينهم 27 رجلا و65 امرأة بولاية لوس أنجليس الأمريكية، وتم تقييم مستوى الأحياء السكنية، وقد أشارت النتائج، إلى أن بعض أجزاء المخ التي تتأثر بسلبيات المناطق السكنية.

السمنة مناطق فقيرة السعرات الحرارية زيادة الوزن الدهون

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