تفاصيل جنوح باخرة نيلية في نهر النيل بالمنيا.. شاهد

ننشر في " صدى البلد" التفاصيل الكامله لتعرض باخرة نيلية للجنوح في نهر النيل بالمنيا.

انتقلت الجهات المعنية للتعامل مع الباخرة وسحبها دون وقوع أي أضرار بشرية وتبين انها قادمة من إحدى الورش بعد عمل صيانه لها.

تلقت الأجهزة الأمنية في بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بتعرض باخرة نيليه الي الجنوح في عرض النيل وتوقفت أمام المتحف الاتوني وبالقرب من كوبري النيل العلوي دون وقوع اي أضرار بشرية.

انتقل فريق من قوات الانقاذ النهري للتعامل مع السفينة وسحبها الي البر الشرقي لنهر النيل وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حيث من المقرر أن تستأنف السفينة رحلتها في نهر النيل عقب انتهاء أعمال سحبها والاطمئنان علي طاقمها.

وتبين أن الباخرة قادمة من إحدى ورش الصيانة في اتجاهلها الي الجنوب وليس عليها نزلاء وتقل عدد من العاملين بها، وتمكنوا من الخروج قبل غرقها، وتم التعامل مع الباخرة النيلية بكل حرص لخروجها بسلام وذلك بعد اصطدمها بصدادات نهر النيل بالقرب من كوبري النيل العلوي فتقرر ايقافها سريعاً بأحد المراسي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تعرض باخرة نيليه للجنوح

تعرض باخرة نيليه للجنوح