توقف عن الغناء.. رد فعل محمد عبده تجاه معجب هاجمه الأمن

تعرض الفنان محمد عبده إلى موقف صعب فى حفله الأخير بسبب اقتحام أحد معجبيه للمسرح وقيان الأمن بمنعه من الاقتراب من فنان العرب.

وحاول محمد عبده إن يحل الأزمة حيث قرر أن يعيد المعجب إلى المسرح ويقف بجواره وقرر أن يوقف الغناء على المسرح.

وحقق الفنان محمد عبده، أكثر من 5 ملايين مشاهدة، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم “الملامح”، بعد طرحها ليلة 19 أكتوبر من العام الماضي 2022، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية الملامح لـ محمد عبده، من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع موسيقى للمايسترو وليد الفايد.

أغاني محمد عبده

وحقق فنان العرب محمد عبده، ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة بـ أغنية كثير اشتقت، بعد طرحها في 30 يناير 2022، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية كثير اشتقت، لـ محمد عبده، من كلمات: منصور الشادي، وألحان: ناصر الصالح، توزيع موسيقي: عمرو عبد العزيز.