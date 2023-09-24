أقل سعر دولار في البنوك اليوم 24-9-2023

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 24-9-2023 في البنوك المصرية.

جاء أدني سعر دولار مقابل الجنيه عى مستوي 3 بنوك من بينها “ التنمية الصناعية، الأهلي المصري، مصر”.

استقرار السعر

شهد سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 24 -9-2023، في البنوك العاملة بالسوق المصرية دون أي تغيير.

سعر البنك المركزي





وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

سعر القطاع الخاص

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB،بلوم، المشرق،المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي،كريدي أجريكول، الإمارات دبي الوطني".

أعلي سعر



وصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.



وسجل ثاني أعلي دولار مقابل الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

تثبيت سعر الفائدة



وعلق الدكتور مدحت نافع الخبير الإقتصادي، على قرار البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة، قائلا :"تثبيت سعر الفائدة يعني أننا نقف في موقف الانتظار".

وأضاف مدحت نافع، أن تثبيت سعر الفائدة على الإيداع الإقراض عند ١٩.٢٥٪ و٢٠. ٢٥٪، لافتا إلى أن المستويات الحالية لا تعالج ولا زادت من اي شيء ولكني أقف متفرج.

وفي السياق نفسه أشار الدكتور مدحت نافع الخبير الإقتصادي، إلى أن صندوق النقد الدولي يريد مرونة أكثر في سعر الصرف وهذا الأمر طلب أساسي من قبل صندوق النقد الدولي لإستكمال القرض الخالى وتسليم باقى الدفعات لمصر.

وتابع الخبير الإقتصادي، أن مصر قادرة على سداد كل التزاماتها الخارجية.

