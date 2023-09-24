عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 24-9-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه  في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 24-9-2023 في البنوك المصرية.

جاء أدني سعر دولار مقابل الجنيه عى مستوي 3 بنوك من بينها “ التنمية الصناعية، الأهلي المصري، مصر”.

بعد تثبيت سعر الفائدة.. اعرف سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

سعر الدولار رسميا في البنوك غدا الأحد بعد قرارات تثبيت أسعار الفائدة

استقرار السعر

 

شهد سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 24 -9-2023، في البنوك العاملة بالسوق المصرية دون أي تغيير.

سعر البنك المركزي



وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

سعر القطاع الخاص

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB،بلوم، المشرق،المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي،كريدي أجريكول، الإمارات دبي الوطني".

أعلي سعر 


وصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.


وسجل ثاني أعلي دولار مقابل الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

تثبيت سعر الفائدة 


وعلق الدكتور مدحت نافع الخبير الإقتصادي، على قرار البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة، قائلا :"تثبيت سعر الفائدة يعني أننا نقف في موقف الانتظار".

وأضاف مدحت نافع، أن تثبيت سعر الفائدة على الإيداع الإقراض عند ١٩.٢٥٪ و٢٠. ٢٥٪، لافتا إلى أن المستويات الحالية لا تعالج ولا زادت من اي شيء ولكني أقف متفرج. 

وفي السياق نفسه أشار الدكتور مدحت نافع الخبير الإقتصادي، إلى أن صندوق النقد الدولي يريد مرونة أكثر في سعر الصرف وهذا الأمر طلب أساسي من قبل صندوق النقد الدولي لإستكمال القرض الخالى وتسليم باقى الدفعات لمصر.

وتابع الخبير الإقتصادي، أن مصر قادرة على سداد كل التزاماتها الخارجية. 
 

سعر الفائدة سعر الدولار سعر الدولار فى البنوك اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنك المركزي أعلي سعر دولار اليوم مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة أمم أفريقيا 2023.. منتخب مصر يبتعد عن عُقدته.. ومنافس شرس في الانتظار

بعد كارثة دانيال .. ظاهرة تضرب محافظات مصر| تحذير مهم من الأرصاد

زيزو إلى العالمية| عملاق ليفربول يطلب نجم مصر.. ومفاجأة زملكاوية تدفعه للرحيل

انتهاء أزمة قيد لاعبي الزمالك رسميا| تفاصيل مثيرة

خدت قلبي معاك .. وفاة الفنان الشاب أحمد عصام بشكل مفاجئ

تبلغ قوته 8.5 ريختر.. العالم الهولندي يتنبأ بزلزال مدمر خلال ساعات

ابني في الوصية | محمد جمعة ينعى الفنان الراحل أحمد عصام

عقوبات بالجملة.. تغريم الأهلي والمصري وإيقاف مدرب الزمالك وبيراميدز

موضوعات متعلقة

رسميا .. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

وانت قاعد في بيتك.. إزاي تحصل على فتوى مستعجلة من دار الإفتاء المصرية

ذعر بأمريكا بعد التهام تمساح مفترس لرجل على قيد الحياة.. صور

رابط مباشر للحصول على نتيجه تنسيق الدبلومات الفنية 2023

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 24-9-2023

سامسونج تنتقم من آبل.. Samsung Galaxy S24 Ultra بمواصفات خارقة

ذكرى ميلاد سيد حجاب.. ديباجة دستور 2014 تعكس مواقفه وأعماله الوطنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير وصفة الجلاش باللحم ودبس الرمان

ظاهرة غريبة تحدث لكوكب الأرض آخر الأسبوع .. ما القصة؟

بالكاجوال.. سميرة سعيد تظهر بإطلالة أنيقة ومميزة

بعدسات لاصقة.. ياسمين صبري تثير إعجاب جمهورها في أحدث إطلالة

فيديو

هل انتهت قصة سيادة المستشار؟.. إزالة صور مرتضى منصور من الزمالك

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

تجاوز 2200 جنيه.. الذهب ينخفض بعد قرارات المركزي.. وهذا سعر عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ