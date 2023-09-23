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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد تثبيت سعر الفائدة.. اعرف سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

أسعار الذهب فى مصر
أسعار الذهب فى مصر

 استقرت أسعار الدولار الأمريكي للشهر السادس على التوالي في البنوك دون أي ارتفاعات.

وفيما يلي ننشر سعر الدولارالأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 23 سبتمبر2023 وفقا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو  30.90جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في البنك الأهلي الكويتي نحو 30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم السبت

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى البنك المركزي المصرى نحو 30.83جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم السبت

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك(الأهلى المتحد،التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري،الإسكندرية،فيصل الإسلامى المصرف العربي الدولي،الامارات دبي الوطني،المصري للتنمية الصادرات،قطر الوطنيQNB،المصرف المتحد،كريدى اجريكول،قناةالسويس،الكويت الوطني،المشرق،إتش أس بى سى HSBC،بلوم)نحو 30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك التنمية الصناعية نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

 

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم السبت

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكى اليوم السبت مسجلا 30.95جنيه للشراء.

 

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم السبت

 

البنك المركزي يثبت سعر الفائدة 

ثبت البنك المركــزي في اجتماع يوم الخميس، أسعار الفائدة الأساسية للمرة الرابعة خلال عام 2023 ،وأبقي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

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تراجع كبير في أسعار العملات الأجنبية بمصر

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رسميا .. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه بعد قرار البنك المركزي

أسعار الفائدة الأمريكية

 

ويوم الأربعاء يوليو الماضي، أبقي  بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميريكي علي أسعار الفائدة دون تغير، لتظل في نطاق 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، لتصل معدلات الفائدة بذلك إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 22 عاماً.

 

 

 

 

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