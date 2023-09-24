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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص اليوم 24-9-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 24-9-2023.

جاء متوسط سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص منها  " المصري لتنمية الصادرات، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، بلوم، المشرق، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، كريدي أجريكول، الإمارات دبي الوطني".

سعر الدولار رسميا في البنوك غدا الأحد بعد قرارات تثبيت أسعار الفائدة

رسميًا الأن| مفاجأة قوية في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

ثاني أعلي سعر

 

وسجل ثاني أعلي دولار مقابل الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

استقرار السعر

 

شهد سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 24 -9-2023، في البنوك العاملة بالسوق المصرية دون أي تغيير.

 

أقل سعر

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 24-9-2023 في البنوك المصرية منها “التنمية الصناعية، الأهلي المصري، مصر”.
 

سعر البنك المركزي 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه  في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع 

أعلي سعر 


وصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

تثبيت سعر الفائدة 


وعلق الدكتور مدحت نافع الخبير الإقتصادي، على قرار البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة، قائلا :"تثبيت سعر الفائدة يعني أننا نقف في موقف الانتظار".

وأضاف مدحت نافع، أن تثبيت سعر الفائدة على الإيداع الإقراض عند ١٩.٢٥٪ و٢٠. ٢٥٪، لافتا إلى أن المستويات الحالية لا تعالج ولا زادت من اي شيء ولكني أقف متفرج. 
وفي السياق نفسه أشار الدكتور مدحت نافع الخبير الإقتصادي، إلى أن صندوق النقد الدولي يريد مرونة أكثر في سعر الصرف وهذا الأمر طلب اساسي من قبل صندوق النقد الدولي لإستكمال القرض الخالى وتسليم باقى الدفعات لمصر.

وتابع الخبير الإقتصادي، أن مصر قادرة على سداد كل التزاماتها الخارجية. 


السيطرة علي التضخم

وقالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري إن المؤشرات الاقتصادية بوجه عام  جاءت بما في ذلك بيانات التضخم الأخير، جاءت  متسقة مع التوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023. لذا، قررت اللجنة الإبقاء على اسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير.

وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.

أكدت  اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

وتستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة القادمة.

وقالت اللجنة انها لن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

وقررت لجنة السياسات النقدية قبل قليل اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 سبتمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25٪، 20.25٪ و19.75٪ على الترتيب.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75٪. 

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