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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا خطيرا في بريانسك

طائرة بدون طيار أوكرانية
طائرة بدون طيار أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية بدون طيار فوق منطقة بريانسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها: "في حوالي الساعة 10:20 مساءً بتوقيت موسكو يوم 24 سبتمبر، تم إحباط محاولة هجوم إرهابي قام بها نظام كييف على منشآت في الأراضي الروسية باستخدام طائرة بدون طيار، وقد أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الطائرة الأوكرانية بدون طيار فوق منطقة بيانسك".

وكتب حاكم منطقة بريانسك، ألكسندر بوجوماز، عبر قناته على تيليجرام، أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الهجوم الأوكراني.

وعلى جانب آخر، قال المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار في جمهورية دونيتسك الشعبية، إن القوات الأوكرانية أطلقت أكثر من 100 طلقة من ذخائر مختلفة على مناطق سكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز في بيان له عبر قناته على تيليجرام: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 26 حالة إطلاق نار من قبل تشكيلات مسلحة أوكرانية، حيث تم إطلاق نحو 103 وحدات من ذخائر مختلفة".

وأضاف أنه في منطقة دونيتسك شن الجيش الأوكراني 10 هجمات قصف باستخدام صاروخ مضاد للرادار AGM-88 HARM ومدفع 155 ملم، وفي منطقة جورلوفكا، سجل المراقبون 16 قصفًا باستخدام أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والمدفعية 152 ملم و155 ملم، بما في ذلك الذخائر العنقودية.

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