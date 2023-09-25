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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الحرامية أخلاقها اتغيرت.. قصة فيديو لصوص البطاطس المثير للجدل

فيديو حرامية البطاطس
فيديو حرامية البطاطس

في واقعة غريبة وطريفة من نوعها، ألقت الشرطة، القبض على مجموعة من الأشخاص المتورطين في سرقة شاحنة نقل محملة بالبطاطس،  بعد تداول فيديو للسرقة أثار الجدل مؤخرا.

واقعة السرقة تم توثيقها في فيديو، تم تداوله بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، حيث أثار الفيديو ضجة كبيرة وأدى إلى مطالبات بمحاسبة الجناة.. فما القصة؟

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قصة فيديو "حرامية البطاطس"

قامت وزارة الداخلية بالتحقيق في الأمر بعد الانتشار الواسع لفيديو سرقة البطاطس، حيث تبين أن هذه المجموعة تقوم بتنفيذ سلسلة من عمليات السرقة عن طريق تفريغ حمولة المركبات أثناء سيرها على طريق في محافظة القليوبية القريبة من القاهرة.

وفي بيانها، أفادت وزارة الداخلية بأن قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تعاونا في جمع المعلومات والتحريات، وتمكنوا من ضبط عصابة تتألف من 12 شخصًا، بينهم 6 أشخاص لديهم سوابق جنائية. 

كان تخصص هذه العصابة هو سرقة المحاصيل المحملة على سيارات النقل، الأمر المثير للسخرية من قبل متابعي السوشيال ميديا، نظرا لاتجاه اللصوص إلى سرقة الخضار بدلا من الذهب والأموال والسيارات وغيرها من الممتلكات معتادة السرقة.

ما عقوبة "حرامية البطاطس"

أكدت وزارة الداخلية، أنه تم القبض على المتهمين واعترفوا بتنفيذ الواقعة كما هو موثق في الفيديو المتداول. 

وبناءً على توجيهاتهم، تم ضبط المركبات المستخدمة في عملية السرقة، وتشمل توك توك وخمس مركبات تروسيكل بدون لوحات معدنية.

وقدمت الوزارة صورة مموهة للمتهمين مع المسروقات المضبوطة، ولا يزال التحقيق جاريًا في هذه القضية.

وفيما يخص عقوبة السارقين، فقد نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على المعاقبة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

جدير بالذكر أن الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

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