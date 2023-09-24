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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة: البطاطس ثاني أكبر محصول تصديري مصري بعد الموالح

محصول البطاطس
محصول البطاطس

أكدت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن محصول البطاطس يعد ثاني أكبر محصول بعد الموالح من حيث الكميات المصدرة من مصر.

وقالت بلابل -في بيان اليوم- إن العام الماضي شهد تصدير ما يقرب من مليون طن بطاطس، وذلك بفضل الجهود المبذولة والتي أهلت المعامل التابعة للمشروع في الحصول على شهادة الأيزو عام 2020.

وأوضحت مدير المشروع أن هناك عددا من الإجراءات الوقائية لمكافحة العفن البني في البطاطس، من أهمها: اختيار الأصناف المقاومة، بحيث يتم تطوير الأصناف المقاومة للعفن البني، لافتة إلى أنه يجب على المزارعين اختيار الأصناف المثبتة علميًا والتي تتمتع بمقاومة جيدة لهذا المرض.

وأشارت إلى أن من بين تلك الإجراءات إدارة المحاصيل، حيث يتطلب ذلك تطبيق ممارسات زراعية جيدة مثل تناوب المحاصيل وتقويم التربة وضمان التهوية الجيدة للحقول، وكذلك التحكم في الرطوبة.

ولفتت إلى أهمية الفحص الدوري، بحيث ينبغي على المزارعين فحص البطاطس بانتظام للكشف المبكر عن أي علامات للعفن البني واتخاذ الإجراءات المناسبة فورا.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تلقى تقريرا من مدير المشروع، حول إجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، التي تم فحصها منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أغسطس الماضي، والتي بلغت مليونا و32 ألف طن، بإجمالي عدد عينات 40199 عينة، وذلك تمهيدا لتصديرها إلى عدد من الدول المختلفة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية والأجنبية.

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