عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. كيف نجحت الداخلية في ضبط عصابة سرقة الخضار من سوق العبور

المتهمون
المتهمون

انتشر خلال الساعات الماضية فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر من خلاله مجموعة من اللصوص يستقلون تروسيكل ويسرقون البطاطس من أجولة سيارة مقطورة .

على الفور قامت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية بفحص الفيديو المنتشر وتمكنت من تحديد هوية المتهمين الظاهرين بالفيديو وتم القبض عليهم.

القبض على عصابة سرقة الخضار 

 واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (12 شخص "لـ 6 منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة الثمار المحملة على سيارات النقل وذلك بأسلوب "المغافلة" عن طريق إستقلالهم مركبات "تروسيكل" والسير خلف تلك السيارات مستغلين سير السيارات بسرعة منخفضة حال إقترابها من المنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة العبور وقطع الأجولة وسرقة بعض حمولتها عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم .

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهم ضبط (مركبة "توك توك" – 5 مركبات "تروسيكل" - بدون لوحات معدنية) المستخدمين فـى الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

43C899F3-BC9F-4A5A-B6FE-86B84D0E8354
43C899F3-BC9F-4A5A-B6FE-86B84D0E8354
E053FD18-514F-48EC-BE28-47DB6F8D3976
E053FD18-514F-48EC-BE28-47DB6F8D3976
أجهزة وزارة الداخلية أسلوب المغافلة الامن العام البطاطس التشكيلات العصابية العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية القبض على عصابة المنطقة الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة قاسية من الأمطار.. تحولات كبيرة في حالة الطقس مع بداية الخريف

500 جنيه الآن| أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

ضربة قاصمة للدولار.. روسيا توجه صفعة للأخضر بالتعاون مع مصر و30 دولة

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

المعلمة هنادي بتجيلنا الزباين .. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة فى الجيزة

10 جنيهات فرق|مفاجأة في سعر السكر بعد قرار عاجل من الحكومة

65 للأمهات.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 23 سبتمبر 2023

الأسعار هترخص.. الحكومة تعلن قرارات مهمة بشأن البصل والطماطم والسكر

موضوعات متعلقة

إحباط 3 محاولات تهريب نقود ومخدرات عبر منافذ الجمهورية خلال 24 ساعة

ضبط 79 ألف مخالفة مرورية في يوم واحد

القبض على صاحب محل يبيع أجهزة ريسيفر تفك شفرات القنوات الفضائية

يستخدمون تروسيكل .. القبض على عصابة تخصصت فى سرقة السيارات النقل المحملة بالثمار

سباب وضرب.. حقيقة تعدي شابين على طالبة وتهديد الأسرة في المحلة

تفاصيل سقوط 5 تجار مخدرات بالأقصر

ضبط عاطلين بحوزتهما سلاح ناري ومخدرات بالمنوفية

الهزار قلب لكارثة.. طالب ينهي حياة صديقة بالدقهلية

ترشيحاتنا

قادة أفريقيا للأمم المتحدة: العالم يواجه أكبر حالة طوارئ لمكافحة الملاريا

نسبة بقاء على قيد الحياة من 30% لـ70%| إنجازات الدولة لعلاج سرطان الأطفال

ماذا حدث أمام منزل المستشار معتز خفاجي قبل 8 سنوات|تفاصيل صادمة

الصحة: مصر زادات 25 مليون نسمة خلال 13 عاما

رحيل المخرج منير راضى عن عمر يناهز 80 عاما

انتخابات الزمالك تدخل مرحلة المحاكم| استبعاد مرشحين.. وطعن على "جعفر" و"لبيب"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبراج مسيطرة للغاية فى البيت والعمل والعلاقات... هل أنت واحد منهم؟

نوع من الخضار يحمي من أمراض خطيرة.. القلب والسرطان أبرزها

لن تصدق.. 5 أخطاء غذائية تمنعك من خسارة الوزن

أتغير قبل المباراة بيوم| تحذير عاجل لحكم السوبر الإفريقي.. وهذا ما حدث بالكواليس

فيديو

المطربة المنتقبة تنشد على نغمات الشعبي وزوجها يستفز الجمهور

سيدة تطلب تناول نوعا من الأسماك وفاجئت المطعم بحركة غريبة قبل الطهي|شاهد

صناديق فلوس تخض.. تفاصيل ثروة مدير شركة بترول وأولاده بسبب الفساد

رسالة الملكة رانيا لزوجة ابنها رجوة تثير جدل رواد السوشيال ميديا.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

اﻟﻤﺰﻳﺪ