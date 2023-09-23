شاهد.. كيف نجحت الداخلية في ضبط عصابة سرقة الخضار من سوق العبور

انتشر خلال الساعات الماضية فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر من خلاله مجموعة من اللصوص يستقلون تروسيكل ويسرقون البطاطس من أجولة سيارة مقطورة .

على الفور قامت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية بفحص الفيديو المنتشر وتمكنت من تحديد هوية المتهمين الظاهرين بالفيديو وتم القبض عليهم.

القبض على عصابة سرقة الخضار

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (12 شخص "لـ 6 منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة الثمار المحملة على سيارات النقل وذلك بأسلوب "المغافلة" عن طريق إستقلالهم مركبات "تروسيكل" والسير خلف تلك السيارات مستغلين سير السيارات بسرعة منخفضة حال إقترابها من المنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة العبور وقطع الأجولة وسرقة بعض حمولتها عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم .

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهم ضبط (مركبة "توك توك" – 5 مركبات "تروسيكل" - بدون لوحات معدنية) المستخدمين فـى الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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