أخبار أسوان: جهود لتمكين المرأة والشباب.. وإزالة للإشغالات.. وغلق للمُخالفات

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها :

محافظ أسوان: التوسع فى برامج التثقيف المالى وتكثيف جهود تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً

فقد أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أهمية تكثيف الجهود المبذولة لدعم وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وإتاحة الفرصة لها للمشاركة الفاعلة فى مسيرة التنمية المستدامة.

وأشار محافظ أسوان على ضرورة الاستمرار فى تنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية التي تساهم فى بناء قدرات المرأة وتمكينها بمختلف المجالات، وخاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحقيق العدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص بكافة أفراد الأسرة .

في أسوان.. حملات تفتيشية لمديرية العمل للسلامة والصحة المهنية بالمنشآت الحيوية

نفذت مديرية العمل بأسوان من خلال إداراتها المختلفة عدد من الحملات التفتيشية للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الحيوية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الوزير حسن رداد وزير العمل ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .





جهود متنوعة

فى أسوان.. حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحى الصداقة الجديدة بإجمالى 194 حالة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة العميد أحمد صلاح الدين حملة مكبرة استهدفت نطاق حى الصداقة الجديدة، وذلك ضمن جهود أجهزة المحافظة لتحقيق الانضباط داخل الشارع الأسوانى والتصدى الحاسم لأى تجاوزات أو مخالفات أولاً بأول، وتنفيذاً لتعليمات المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان.

وأسفرت جهود الحملة عن رفع أكثر من 194 حالة إشغال متنوعة، كانت تعوق الحركة المرورية وتؤثر على الشكل الحضارى، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بما يساهم فى إعادة الانضباط وفرض هيبة الدولة.

غلق وتشميع 10 محلات في أسوان تدار بواسطة جنسيات غير مصرية

واصلت الأجهزة التنفيذية جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على الأنشطة التجارية وضبط الأسواق بأسوان ، حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة حملة أسفرت عن غلق وتشميع 10 محلات تدار بواسطة جنسيات غير مصرية بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة ، وذلك ضمن خطة المحافظة للتصدى لكافة أشكال المخالفات وتحقيق الإنضباط داخل الشارع الأسوانى .